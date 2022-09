Australien: 200 Wale sterben nach Massenstrandung auf Tasmanien

Sydney. Zum zweiten Mal in zwei Jahren kommt es an der Küste von Tasmanien zu einer Massenstrandung von Walen. Helfer arbeiten auf Hochtouren.

Für viele der Helfer war es eine Art Déjà Vu: Der Strand voll mit den behäbigen Körpern von Walen, die im Sand völlig hilflos sind und ohne menschliche Unterstützung qualvoll verenden. Rund 230 Wale liegen derzeit am Ocean Beach auf Tasmanien, nur noch 35 waren am Donnerstag am Leben.

Vor zwei Jahren – ebenfalls im September – bot sich den Menschen an der Westküste der australischen Insel ein ähnliches Bild. Damals strandeten knapp 470 Tiere, etwas über 100 konnten gerettet werden. Es war damals die bisher größte Strandung in Australien.

Die lebenden Tiere wieder ins Meer zu befördern, ist jedes Mal ein Wettlauf gegen die Zeit. Gestrandete Wale zu retten ist schwierig und aufgrund der Größe der Tiere extrem harte Arbeit. In diesem Fall handelt es sich wie auch bei dem Vorfall vor zwei Jahren um Grindwale, die auch als Pilotwale bekannt sind. Sie gehören zur Familie der Delfine und werden im Durchschnitt zwischen drei und sechs Meter lang und bis zu drei Tonnen schwer.

Wale gestrandet: Harsche Bedingungen erschweren die Bergung

Am Donnerstag waren laut des lokalen Senders ABC etwa 50 Helfer vor Ort, um die überlebenden 35 Tiere wieder ins Wasser zu befördern. Dass im aktuellen Fall deutlich weniger Tiere gerettet werden können, liegt an den Bedingungen am einsam gelegenen Ocean Beach. Dort sei die Situation im Gegensatz zu der Strandung vor zwei Jahren deutlich harscher, sagt der Leiter der Rettungsaktion, Brendon Clark. „Damals hatten wir viele der Tiere in der Mündung des Hafens und damit in viel geschützteren Gewässern“, sagt Clark. Die aktuellen Bedingungen, vor allem die Brandung am exponierten Ocean Beach, hätten ihren Tribut von den Tieren gefordert.

Auf diesem Standbild, das aus einem Video stammt, gießt ein Retter Wasser auf einen gestrandeten Wal am Ocean Beach in der Nähe von Strahan, Australien. Foto: Uncredited/Australian Broadcasting Corporation/AP/dpa

Die überlebenden Tiere waren von den Helfern mit Tüchern bedeckt und mit Wasser überschüttet worden, bevor sie ins Wasser zurücktransportiert wurden. Laut eines Experten vor Ort arbeiten die Retter in diesem Jahr mit einer neuen Strategie. Dabei kommt das mechanische Gerät eines lokalen Aquakultur-Unternehmens zum Einsatz, um die Tiere aus dem trockenen Sand herauszuheben. „Wir wollen dann versuchen, sie per Schiff in tiefes, klares Wasser zu bringen“, sagt der Experte Kris Carlyon. Dort hätten die Meeressäuger die besten Überlebenschancen.

Auch nach der Rettung kann es aber Probleme geben. Selbst wenn die überlebenden Wale ins offene Meer transportiert würden, könnten viele versuchen, zu ihren gestrandeten Freunden und Familienmitgliedern zurückzukehren, sagt der Walforscher Olaf Meynecke von der Griffith University in Queensland. Der emotionale Stress der Tiere, die extrem enge Bindungen untereinander aufbauten, sei sehr groß. „Einige Tiere werden es schaffen, aber die Mehrzahl von ihnen wird verenden“, erklärt er.

Wale in Australien: Tasmanien ist Hotspot für Strandungen

Die Strandung von Walen gibt Forschern seit Jahren Rätsel auf. In diesem Fall ist besonders bizarr, dass zwei Tage vor dem aktuellen Vorfall mit über 200 Tieren bereits 14 Pottwale auf King Island vor der Nordwestküste Tasmaniens gestrandet waren. Alle 14 Tiere waren bereits gestorben, als man sie entdeckte.

Australien, Strahan: Ein zur Verfügung gestelltes Bild zeigt gestrandete Wale im Macquarie Harbour in Strahan, Tasmanien. Fast 200 gestrandete Wale sind an der Westküste Tasmaniens verendet. Foto: Andrew Breen/Huon Aquaculture via AAP/dpa

Tasmanien gilt wie auch Neuseeland als eine Art Hotspot für Strandungen. Mehr als 80 Prozent der australischen Walstrandungen finden in Tasmanien statt. Macquarie Heads in der Nähe von Strahan, wo sich der Ocean Beach befindet, ist bereits bekannt dafür.

Strandung von Walen: Ein ungelöstes Rätsel

Meeresforscher sind sich nach wie vor nicht sicher, was Wale zu einer Strandung veranlasst. Massenstrandungen von mehreren hundert Grindwalen sind jedoch keine Seltenheit. Denn die Meeressäuger schwimmen in der Regel in großen Schulen mit Hunderten von Walen. Diese Schulen bestehen oft aus kleinen, stark miteinander verbundenen Gruppen von bis zu 20 Tieren. Diese intensiven familiären Bindungen, gepaart mit der Annahme, dass die Schule einem einzigen Anführer folgt, könnten dahinter stecken, warum so viele Tiere gleichzeitig stranden.

Forscher halten es aber auch für möglich, dass die Tiere sich einfach nur „verschwimmen“ oder dass Umweltfaktoren sie beeinflussen. „Die Tatsache, dass wir ähnliche Arten zur gleichen Zeit am selben Ort gesehen haben, (…) könnte eine Art Hinweis darauf liefern, dass Umweltbedingungen mitspielen könnten“, sagte die Meereswissenschaftlerin Vanessa Pirotta dem lokalen Sender ABC. „Die Realität ist, dass wir es zu diesem Zeitpunkt einfach nicht wissen.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

