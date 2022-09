230 Grindwale an australischer Insel Tasmanien gestrandet

Mi., 21.09.2022, 16.23 Uhr

Mehrere hundert Grindwale sind an der Westküste der australischen Insel Tasmanien gestrandet. Am Montag waren bereits 14 männliche Pottwale an einem abgelegenen Strand Tasmaniens verendet. Forscher suchen nun nach der Ursache.

