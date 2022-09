Schweres Erdbeben vor Taiwan

So., 18.09.2022, 16.23 Uhr

Vor der Ostküste Taiwans hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Unter der Meeresoberfläche rund 50 Kilometer nördlich der Stadt Taitung wurden Erdstöße der Stärke 6,9 gemessen. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. The quake hit at 2:44 pm (0644 GMT) about 50 kilometres (30 miles) north of the city of Taitung at a depth of 10 kilometres, the United States Geological Survey said.

