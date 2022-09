Mehr als 12 Stunden in der Schlange: Auch David Beckham nimmt in London Abschied von der Queen

Mehr als 12 Stunden in der Schlange: Auch David Beckham nimmt in London Abschied von der Queen

Sa., 17.09.2022, 16.23 Uhr

Auch Fußball-Ikone David Beckham hat sich in London in die kilometerlange Warteschlange gestellt, um am aufgebahrten Sarg der Queen persönlich von Königin Elizabeth II.

Video: Vermischtes, Leute