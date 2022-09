Königshaus Queen stirbt mit 96: Warum britische Royals so alt werden

Britische Royals werden im Vergleich zu ihren Untertanen oftmals auffallend alt.

Eine Untersuchung zeigt, dass die britischen Monarchen seit Königin Victoria im Schnitt 30 Jahre länger lebten als ihre Untertanen.

Wissenschaftler sehen mehrere Gründe für das lange Leben vieler Royals.

Der Tod von Königin Elizabeth II. markiert das Ende einer Epoche in der jüngeren britischen Geschichte. Stolze 70 Jahre währte ihre Regentschaft. Der größte Teil der Britinnen und Briten hat nie einen anderen Monarchen erlebt.

Lange Regierungszeiten und Royals, die erst in einem gesegneten Alter sterben, sind in Großbritannien jedoch keine Seltenheit. Elizabeths Ehemann Prinz Philip starb im April 2021 zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag, die "Queen Mum", Elizabeths Mutter, wurde sogar 101 Jahre alt. Und ihre Ururgroßmutter, Queen Victoria, brachte es immerhin auf 81 Jahre, bevor mit ihrem Tod 1901 die für Großbritannien goldene viktorianische Ära endete.

Die Queen Mum (vorne) mit ihrer Tochter Elizabeth auf einem Foto aus dem Jahr 2000. Foto: Ian Waldie / dpa

Britische Herrscher leben 30 Jahre länger als ihre Untertanen

Die Langlebigkeit der britischen Royals aus dem Hause Windsor ist auffallend und bereits zum Studienobjekt von Wissenschaftlern geworden. Jüngst widmete der amerikanische Biostatistiker S. Jay Olshansky von der University of Illinois in Chicago dem Thema eine Untersuchung, in der er zum Ergebnis kam, dass britische Herrscher seit Königin Victoria im Schnitt 30 Jahre länger lebten als ihre Untertanen.

So betrug die durchschnittliche Lebenserwartung einer im Jahr 1819 in Großbritannien geborene Frau gerade einmal 41 Jahre. Queen Victoria, die 1819 zur Welt kam, brachte es, wie bereits erwähnt, auf 81 Jahre. Frauen, die wie Queen Elizabeth 1926 geboren wurden, wurden im Schnitt immerhin schon 62 Jahre alt. Elizabeth starb aber bekanntlich erst mit 96, wurde also 34 Jahre älter als ihre Altersgenossinnen.

Laut Wissenschaftlern tragen mehrere Faktoren dazu bei, dass nicht nur Königinnen und Könige, sondern auch andere britische Royals so viel länger leben als ihre Untertanen. Neben einer guten genetischen Veranlagung spielt laut einhelliger Meinung der soziale und finanzielle Status eine entscheidende Rolle. Das legt auch eine Studie nahe, die 2017 im nordenglischen Manchester durchgeführt wurde. Diese wies eindeutig nach, dass sich der Zugang zu höherer Bildung und der ökonomische Status bei der Lebenserwartung niederschlagen.

Royals bei finanziellem und sozialem Status priviligiert