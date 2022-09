Queen ist tot: Britische Königin Elizabeth II. stirbt mit 96 Jahren

Die britische Königin Queen Elizabeth II. ist tot. Wie der Palast mitteilte, starb die Queen am Donnerstag im Alter von 96 Jahren. „Die Queen ist heute Nachmittag friedlich in Balmoral gestorben“, erklärte der Palast. Ihr Sohn Charles (73) und seine Frau Camilla wollten demnach den Abend auf Schloss Balmoral in Schottland bleiben und am Freitag nach London zurückkehren.

Der Palast hatte am Mittag bereits mitgeteilt, die Ärzte der Königin seien „besorgt“ wegen ihres Gesundheitszustands und hätten medizinische Überwachung empfohlen. Ihre vier Kinder sowie ihre Enkelsöhne waren daraufhin nach Schloss Balmoral geeilt.

Queen stirbt in Balmoral – Charles ist neuer König

Elizabeth II. war länger als jeder andere britische Monarch vor ihr auf dem Thron. Sie war Staatsoberhaupt von Großbritannien und Nordirland und mehr als einem Dutzend weiterer Staaten, darunter Kanada, Neuseeland und Australien. Mit ihrem Tod geht eine Ära zu Ende.

Beerbt wird Elizabeth II. von ihrem Sohn Charles. Queen-Enkel Prinz William (40) rückt zum Thronfolger auf. Nummer zwei in der Thronfolge ist nun der 9-jährige Prinz George.

