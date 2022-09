Niederlande: Wie Prinzessin Amalia mit der Familientradition bricht

Den Haag. Die niederländische Kronprinzessin Amalia hat ihr Studium an der Universität in Amsterdam begonnen und bricht damit Familientradition.

Für Kronprinzessin Amalia der Niederlande hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Sie studiert nun an der Universität von Amsterdam (UvA). Die 18-jährige Amalia hat sich für das Bachelor-Studium Politik, Psychologie, Recht und Ökonomie (PPLE) entschieden.

Ihr erster Auftritt auf dem Campus wurde in den Niederlanden mit Aufmerksamkeit verfolgt. Die Fotografen standen Spalier. "Die haben doch jetzt hoffentlich genug Fotos von ihr gemacht. Die reichen für ein paar Jahre," scherzt ihr Kommilitone Christian Liebenberg. "Ich hoffe, dass es die anderen Studenten ganz normal finden, dass Amalia jetzt hier auf dem Campus herumläuft und an der UvA studiert."

Kronprinzessin Amalia der Niederlande: Wie der Vater, so die Tochter?

Amalia selbst trägt es mit Gelassenheit. Sie hat als königliches "Modell" schon eine lange Erfahrung vor den Kameras der Fotografen und Filmer, die sie und ihre Familie regelmäßig ablichten. Souverän winkt sie den Fotografen zu und läuft dann schnurstracks in Richtung Hörsaal, wo sie ihre erste Vorlesung hat.

Amalia lässt wissen: "Ich freue mich auf mein Studium. Ich möchte viel lernen." Wird sie es in ihrem Studium so wild treiben wie ihr Vater, der heutige König Willem-Alexander (55)? Das fragen sich viele Niederländer und das fragt auch die größte Tageszeitung des Landes "de Telegraaf."

Vor 35 Jahren ließ sich der heutige König Willem-Alexander wie seine älteste Tochter Amalia heute in Amsterdam auf dem Campus der Universität Leiden ablichten, als er mit seinem Studium begann. Auch interessant: Rebellin im Königshaus - Letizia von Spanien wird 50

Kronprinzessin: Amalia bricht Familientradition

Wie seine Tochter Amalia heute, brach auch Willem-Alexander mit einer Tradition. Er studierte an der Universität Leiden, die 1575 von einem seiner Vorfahren gegründet wurde, nicht Jura, sowie seine Mutter Ex-Königin Beatrix (83) und seine Großmutter Ex-Königin Juliana (1909-2004). Willem-Alexander wählte das Studienfach Geschichte.

Kronprinzessin Amalia brach mit einer Tradition, die da hieß, die Thronfolger der Niederlande studieren an der Universität Leiden. Sie wählte die Uni Amsterdam. Und sie wählte eine Fächerkombination, eine Art Studium Generale mit Fächern wie Politik, Psychologie, Recht und Ökonomie (PPLE). Mehr zu dem Thema: Amalia der Niederlande handelt sich großen Ärger ein

"Dieses Studium ist ein Unterhaltungsstudium erster Klasse. Es zeichnet sich durch Oberflächlichkeit aus. Die Dozenten dort geben ihre Vorlesungen in Steinkohlen-Englisch. Das ist alles andere als ein akademisches Studium," so kritisiert der bekannte Historiker Professor Maarten van Rossem das PPLE-Studium für das sich Kronprinzessin Amalia entschieden hat. "Sie ist ein intelligentes Mädchen, sie will es sich wohl nicht zu schwer machen," spottet van Rossem.

Kronprinzessin Amalia: Große Geburtstagsparty in Pandemie

König Willem-Alexander und seine älteste Tochter und Nachfolgerin Kronprinzessin Amalia haben aber nicht nur gemein, dass sie mit Traditionen brechen. Es verbindet sie auch die Haltung nicht alles so zu tun, wie es sich gehört und ab und zu aus der Reihe zu tanzen.

Kronprinzessin Amalia lud mitten in der Corona-Pandemie, als in den Niederlanden der Lockdown angesagt war und maximal vier Gäste zu Hause empfangen werden durften, zu einer großen Geburtstagsparty am 7. Dezember 2021 in den Garten von Palast Huis ten Bosch in Den Haag.

Angeblich kamen mehr als 100 Gäste. Offiziell waren es laut des Informationsdienstes des Königshauses RVV "nur" 21. Aber das waren immer noch 17 zu viel.

Willem-Alexander flog mit seiner ganzen Familie ebenfalls während einer Corona-Lockdown-Periode in der allen Niederländern von der Haager Regierung dringend von Auslandsreisen abgeraten wurde, 2021 einfach in den Urlaub nach Griechenland. Heftige öffentliche Kritik führten dazu, das die königliche Familie ihren Urlaub vorzeitig beendete.

Kronprinzessin: Studentenleben ihres Vaters als Vorbild?

Als Student war König Willem-Alexander, damals noch wie seine Tochter heute, Thronfolger und Kronprinz/Prinzessin, auch als "Prinz Pils" bekannt, weil er an der Uni Leiden keine Party ausließ und mit der Studentenvereinigung "Minverva" deren Mitglied er heute noch ist, die Feste feierte, wie sie fielen und sich gerne ein Pils gönnte.

Amalia wollte zwar auch Mitglied der Amsterdamer Studentenvereinigung A.S.C./A.V.S.V. werden und war dort sogar schon eingeschrieben. Sie zog ihre Mitgliedschaft aber zurück, weil männliche Mitglieder dieser Studentenvereinigung gerade durch sexistische Aussagen aufgefallen sind. Sie wird der Studentenvereinigung wohl erst im nächsten Jahr oder Semester beitreten, wenn etwas Gras über die Affäre gewachsen ist, heißt es in Holland.

Auf Kneipentour in Amsterdam wird Amalia sicher auch gehen. Schließlich ist das Nachtleben der niederländischen Hauptstadt bis weit über die Grenzen des Oranjestaates hin berühmt und berüchtigt. Anders als so mancher Tourist, der nachts Amsterdam erkundet, kann sich Amalia allerdings völlig sicher fühlen.

Denn sie wird auf Schritt und Tritt rund um die Uhr von Bodyguards bewacht. Ob in de Kneipe beim Bierchen oder im Hörsaal der Uni, ein oder zwei Leibwächter sind immer an der Seite der jungen Frau, die eines Tages Königin der Niederlande sein wird und nun das Studentenleben genießen möchte – trotz Bodyguards.

