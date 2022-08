Der Sommer 2022 war extrem heiß und trocken

Di, 30.08.2022, 16.23 Uhr

Hitzewellen bis in den hohen Norden, ausgetrocknete Flüsse und verdorrte Felder: Deutschland hat in diesem Jahr laut einer ersten Bilanz des Deutschen Wetterdienst (DWD) einen der trockensten und heißesten Sommer seit Aufzeichnungsbeginn erlebt. IMAGES AND SOUNDBITES

