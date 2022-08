Schweden: Schüsse in Einkaufszentrum in Malmö – Polizei im Großeinsatz

Berlin Schüsse in Malmö: Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in einem Einkaufszentrum im Einsatz. Das Gelände um die Mall ist abgesperrt.

Polizei und Rettungskräfte im Einsatz vor der Emporia Mall in Malmö, Schweden. In dem Einkaufszentrum sind am Freitagnachmittag Schüsse gefallen.

Eilmeldung Schüsse in Einkaufszentrum in Schweden – Polizei im Einsatz

In einem Einkaufszentrum in Malmö sind am Freitagnachmittag Schüsse gefallen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Gelände sei abgesperrt, heißt es in einer Mitteilung. Berichte über Verletzte oder Tote lagen zunächst nicht vor. Demnach ereignete sich die Schießerei in der Emporia Mall im Südwesten der Stadt. (pcl)

19 augusti 17:07, Skottlossning, Malmö https://t.co/iML74qV3IE — Polisen Malmö (@polisen_malmo) August 19, 2022

