Naturgewalt: Vulkanausbruch in Island lockt Touristen an

Sa, 06.08.2022, 10.23 Uhr

Der jüngste Vulkanausbruch in Island lockt Schaulustige in Scharen an. Experten zufolge könnte es in Zukunft noch mehr solcher Eruptionen geben.

