Corona-Regeln: Maskenpflicht, Tests und Co. – Was im Herbst gelten soll

In Frankreich fallen ab heute sämtliche Corona-Auflagen. Nur die Möglichkeit obligatorischer Corona-Tests an den Landesgrenzen bleibt noch bestehen. In Österreich entfällt die Corona-Isolationspflicht.

Welche Regeln gelten im Corona-Herbst? Maskenpflicht? Obergrenzen? 2G? Seit Wochen verhandeln Gesundheitsminister Karl-Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) über den Ampel-Kurs für den dritten Pandemiewinter. Am Mittwoch stellten die beiden zusammen mit Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt ihr Kompromisspaket vor.

Von Oktober bis Ostern soll eine bundesweite Maskenpflicht im Luft- und öffentlichen Personenfernverkehr gelten. Eine Masken- und Testpflicht gilt dann auch für den Zutritt zu Krankenhäusern sowie Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste. Ausnahmen von der Testnachweispflicht sind vorgesehen für frisch geimpfte und genesene Personen. Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen für Kinder unter 6 Jahren sowie für Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können.

Corona: Über einige Regeln können die Länder selbst bestimmen

Zudem gibt es optionale Schutzmaßnahmen, die die Länder verhängen können: Dazu gehören die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Für eine ganze Reihe von Personen soll es allerdings eine Ausnahme von dieser Maskenpflicht in Innenräumen geben: Wer über einen frischen Testnachweis verfügt oder innerhalb der vergangenen 90 Tage von einer Covid-Erkrankung genesen ist oder vollständig geimpft ist (wobei die letzte Impfung höchstens drei Monate zurückliegen darf) braucht bei Freizeit-, Kultur- oder Sportveranstaltungen, in Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie in Restaurants und Bars keine Maske.

Zudem können die Länder Testpflichten in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Kitas beschließen. Ebenso sollen die Länder eine Maskenpflicht in Schulen und anderen Ausbildungseinrichtungen für Beschäftigte und für Schülerinnen und Schüler ab dem fünften Schuljahr verhängen können, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.

Diese Maßnahmen können zusätzlich angeordnet werden

Sollten die Landesparlamente für das gesamte Bundesland oder eine konkrete Region anhand gesetzlich geregelter Indikatoren eine konkrete Gefahr für das Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastrukturen feststellen, können dort außerdem folgende Maßnahmen angeordnet werden:

Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Außenbereich, wenn ein Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, sowie bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Die Ausnahmeregelung für genesene, frisch geimpfte oder getestete Personen gilt dann nicht. Verpflichtende Hygienekonzepte für Betriebe, Einrichtungen, Gewerbe, Angebote und Veranstaltungen aus dem Freizeit-, Kultur- und Sportbereich für öffentlich zugängliche Innenräume, in denen sich mehrere Personen aufhalten. Festlegung von Personenobergrenzen für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen.

Es war ein seltsamer Auftritt: Weil Marco Buschmann und Wolfgang Schmidt noch im Urlaub sind, traten die drei Ampel-Politiker nicht zu dritt in Berlin auf, stattdessen wurden Journalisten am Mittag zu einem Videoformat eingeladen. Für eine Koalition, die sich zu Anfang hohe Ziele für die Kommunikation und Transparenz ihrer Politik gesetzt hatte, ein bemerkenswerter Schritt.

Auch das selbstgesteckte Ziel, die Eckpunkte bis Ende Juli vorzustellen, rissen Buschmann und Lauterbach, wenn auch nur um ein paar Tage. Eine Rolle dürfte dabei gespielt haben, dass der Justizminister Mitte Juli an Corona erkrankt war.

So sieht der Zeitplan für die neuen Corona-Regeln aus

Lauterbach hatte sich schon Anfang der Woche im Interview mit dieser Redaktion zuversichtlich gezeigt: Er glaube, dass das Paket sehr gut sei. „Wir sind für den Herbst gerüstet. Es schützt uns gleichzeitig vor einer Überlastung durch zu viele Covid-Patienten und einer kritischen Lage durch Personalausfälle.“ Die Eckpunkte sind laut Kanzleramtschef Schmidt bereits mit der Grünen-Fraktion und Vizekanzler Robert Habeck abgestimmt. Am 24. August soll der Gesetzentwurf ins Kabinett kommen, am 16. September in den Bundesrat.

Die aktuellen Corona-Regeln im Infektionsschutzgesetz sind bis zum 23. September befristet. Sie sind die Rechtsgrundlage für Maßnahmen und Instrumente der Länder. Zum Frühjahr waren sie auf Druck der FDP stark zurückgefahren worden. Allgemeine Maskenpflichten beim Einkauf oder für Veranstaltungen und Zutrittsregeln wie 2G und 3G fielen damit weg. Damit keine Regelungslücke zwischen 23. September und 1. Oktober entsteht, will die Ampel die jetzt gültigen Regeln bis zum 30. September verlängern.

