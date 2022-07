Affen-Mottowagen mahnt Hilfe für Flutopfer an

Do, 14.07.2022, 18.23 Uhr

Drei Affen in Wellen und Schutt - mit einem Mottowagen mahnt der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly mehr Hilfe für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen an.