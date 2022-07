Royals: Camilla wird 75 – Warum die Duchess beliebter denn je ist

Die Queen hat in einer Erklärung an die Nation bestimmt, dass ihre Schwiegertochter Camilla nach der Thronbesteigung von Prinz Charles ebenfalls als "Queen" bezeichnet werden soll, und nicht nur als "Prinzgemahlin".

Camilla, Herzogin von Cornwall, wird am 17. Juli 75 Jahre alt – eine große Party wird es nicht geben, teilte der Palast mit. Man bleibe im „kleinen Kreis“. Dabei hätte sie allen Grund zum Feiern.

Auch wenn viele zweifeln, dass sie jemals Königin wird – Gatte Prinz Charles ist mit 73 Jahren der älteste Thronfolger in der Geschichte der britischen Monarchie –, ist sie ein respektiertes Mitglied der königlichen Familie. Nur ein Viertel der Briten mag sie nicht. Damit kann man leben, das war schon mal schlimmer. Viel schlimmer.

Heute ist die Herzogin auch eine Erinnerung an eine alte Tugend, die uns irgendwo zwischen Selbstoptimierung, Zehn-Minuten-Lieferservice und Dating-Apps verloren gegangen ist: Geduld. Manche Dinge fügen sich, wenn man nur abwartet. Camilla hat sich nie beschwert über Anfeindungen, nahm nie die Opferrolle ein – jetzt kann sie sich über ihre stillen Triumphe freuen. Mehr über Camilla: Künftig Queen: Warum Camilla so beliebt ist wie nie zuvor

Besonderer Auftritt: Camilla in der „Vogue“

Zum Beispiel über ihre erste Fotostrecke in der Modebibel „Vogue“. Sie sei „bewegt“ gewesen, als die Anfrage kam, erzählte sie dem Team der Zeitschrift – dann entschuldigte sie sich für ihre abgebrochenen Nägel („die Gartenarbeit“) und macht dem Stylisten klar, welche Farbe bei der Kleiderauswahl tabu ist: „Wechseljahre-Lila.“

Ein Triumph ist das Shooting deswegen, weil Camilla gerade in ihren mittleren Jahren für ihr Aussehen einstecken musste: Mal wurde sie mit einem Listenhund verglichen, mal mit einem Pferd. Jetzt jubelt die Modekolumnistin der Zeitschrift „Hello“ über einen Auftritt der Herzogin in einem geblümten Sommerkleid: „So chic! Camilla sah aus wie ein Filmstar!“

Ein großer Erfolg ist es sicherlich, den Glauben an die eine, die große Liebe nie verloren zu haben. Das klingt heute, wo Dating-Apps vermitteln, Partnerwahl funktioniere, wie ein Pizza zu bestellen, eher nach Märchen als nach Wirklichkeit. Charles heiratete sie 2005. Sie war damals 57, er 56. Auch interessant: Geheimpläne: Wie die Krönung von Prinz Charles ablaufen soll

Kennenlernen: Wie Camilla Charles ansprach

Camilla wurde in die Upperclass geboren, sie ist adeliger Herkunft. Ihr Vater war ein wohlhabender Offizier und Geschäftsmann. Sie ging auf ein Mädchenpensionat in der Schweiz und studierte französische Literatur in Paris. Doch schon eine Vorfahrin Camillas, Alice Keppel, hatte als Geliebte des früheren britischen Königs Edward VII. am Hof Ansehen und Einfluss erlangt.

Die Legende besagt, Camilla habe den schüchternen Charles zu Beginn der 1970er-Jahre am Rande eines Polo-Turniers mit den Worten angesprochen: „Wissen Sie, Sir, meine Urgroßmutter war die Mätresse Ihres Ururgroßvaters. Also, wie wär’s?“

Es war der Beginn einer magischen Affäre. Doch Irrungen und Wirrungen ließen sie 1973 den Offizier Andrew Parker Bowles heiraten. Trotzdem nahm ihre Beziehung zu Charles wieder Fahrt auf und hörte auch nicht auf, als der Prinz 1981 die blutjunge, schöne, naive Diana Spencer heiratete.

1995 sagte jene Diana dann in einem Interview: „Wir waren zu dritt in der Ehe. Das war ein bisschen voll.“ Das Volk war entsetzt. Camilla – nicht so sehr Charles – galt als Ehekillerin. Und wieso begehrte er eine Ältere, die weniger den klassischen Vorstellungen von Schönheit entsprach als die eigene Frau? Lesen Sie hier: Wie Prinz William die britische Monarchie modernisieren will

Camilla hat nach Dianas Tod Pietät bewiesen

Dass die beiden nicht nur das Hobby Gartenarbeit teilten, sondern zwischen ihnen auch eine ­große physische Anziehungskraft herrschte, war kein Geheimnis. Als ein Telefonmitschnitt an die Öffentlichkeit geriet, in dem Charles über ihre Monatshygiene fantasierte, konnte es peinlicher nicht werden. Und so schien es unmöglich, dass sie jemals heiraten würden, obwohl beide längst geschieden waren.

1997 verunglückte Diana tödlich. Pietätvoll wartete das Paar daraufhin noch einmal acht Jahre bis zum Happyend vor dem Traualtar.

Mit dieser Vorgeschichte bekam Camilla nichts geschenkt, weder vom Volk noch von der Royal Family. Vergeben und vergessen. Inzwischen schätzt man ihr humorvolles, bodenständiges, gut gelauntes Wesen. Unter anderem engagiert sie sich für Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, und betreibt einen Online-Buch-Club. Die Queen (96) verfügte nun sogar, dass sie den ehrenvollen Titel „Queen Consort“ erhält. Ihre heutige Popularität ist vielleicht Camillas größter Triumph.

„Kein Mensch ist gerne 75 Jahre alt. Aber man kann es ja nicht ändern. So ist das Leben“, sagt sie nun. Ihre ideale Zukunft sieht sie so: „Ein bisschen Gartenarbeit, ein Spaziergang, ein Buch lesen.“ Dann fügt sie noch hinzu: „Ich bin einfach froh, dass es mich noch gibt.“

