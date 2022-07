Vor nächstem Prozess: R. Kelly nach Chicago verlegt

R. Kelly im Gericht (2019): Vor seinem nächsten Prozess ist der bereits in New York wegen Sexualverbrechen verurteilte frühere Musik-Star nach Chicago verlegt worden.

Vor seinem nächsten Prozess ist der bereits in New York wegen Sexualverbrechen zu 30 Jahren Haft verurteilte frühere Musik-Star R. Kelly (55) in ein Gefängnis in Chicago verlegt worden.

Kelly sei von seinem bisherigen Haftplatz in Brooklyn überführt worden, berichteten US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf die zuständige Behörde. Der Prozessbeginn in Chicago ist bislang auf den 15. August terminiert.

Kelly war Ende Juni in New York in einem Missbrauchsprozess zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt worden. Bereits im vergangenen Jahr hatte eine Jury den Musiker nach mehrwöchigem Prozess in allen neun Anklagepunkten - darunter sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung - für schuldig befunden. Kelly hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

