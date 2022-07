Vollmond im Juli 2022: Supermond – Hier sehen Sie ihn am Mittwoch

Berlin Am Mittwoch steht der Vollmond der Erde so nah wie an keinem anderen Tag in diesem Jahr. Was ist der Supermond und wann sieht man ihn?

Die Sonnenfinsternis ist ein besonderes Phänomen am Himmel. Was es mit dem Kernschatten des Mondes zu tun, sehen Sie im Video.

Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ist ein sogenannter "Supermond" am Himmel zu sehen. Das bedeutet, dass der Vollmond der Erde besonders nahe kommt und dadurch größer als gewöhnlich erscheint. Erst am 14. Juni war dies zuletzt der Fall. Doch diesmal ist die Entfernung zwischen Mond und Erde so gering wie an keinem anderen Tag im Jahr 2022.

Genau wie sich die Erde um die Sonne dreht, dreht sich der Mond im gleichen Drehsinn um die Erde. Für die ellipsenförmige Umkreisung braucht der Erdmond etwas mehr als 27 Tage, fast genau so lang braucht er für eine Drehung um seine eigene Achse. Durchschnittlich bewegt er sich dabei in 384.400 Kilometern Entfernung zu unserem Planeten, erklärt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Beim Supermond am Mittwochabend ist diese Distanz aber viel geringer: Wenn der Mond aufgeht, ist er nur noch 357.517 Kilometer von der Erde entfernt, erklärt Sven Melchert, der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland, der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist der erdnächste Vollmond in diesem Jahr", so Melchert.

Wo sieht man den Supermond im Juli am besten?

Durch die geringe Distanz erscheint der erdnahe Vollmond den Betrachtenden besonders groß und hell. Weil diese Eigenschaften durch die Nähe von Objekten zum Horizont verstärkt werden, sieht man das Phänomen "Supermond" am besten während des Mondaufgangs und bei klarem Himmel.

Im Sommer geht der Mond im Südosten auf und im Südwesten unter. Wie die Sternfreunde erklären, ist dies in München um 21.36 Uhr der Fall, in Berlin um 21.56 Uhr, in Hamburg um 22.17 Uhr und in Köln um 22.12 Uhr.

Am 13. Juli dürften auch die Wetterverhältnisse mitspielen: In ganz Deutschland soll es in der Nacht zu Donnerstag größtenteils klar bleiben. Dann könnten womöglich im ganzen Land Menschen das Spektakel des Supermondes am Himmel beobachten.

Kann man den Supermond mit bloßem Auge erkennen?

Die Veränderungen des sogenannten Supermondes sind theoretisch mit bloßem Auge sichtbar. Ein Vollmond in Erdnähe leuchtet bis zu einem Drittel heller als ein erdferner Vollmond, erklärt der Diplomgeologe Ulrich Köhler vom Berliner DLR-Institut für Planetenforschung in einem Text des Raumfahrtszentrums zum Phänomen.

Allein der Größenunterschied ist aus Mangel an direkten Vergleichen für die meisten Betrachtenden nicht direkt erkennbar. Das DLR vergleicht die beiden Vollmondgrößen mit Zwei- und Ein-Euro-Münzen, die man in 2,70 Metern Entfernung zum Betrachtenden an eine Wand halten würde. Der Unterschied im Durchmesser der Scheiben wäre erst sichtbar, wenn die beiden Münzen gleichzeitig nebeneinander an der Wand stehen würden.

Warum heißt es "Supermond"?

Dabei ist der "Supermond" in Wahrheit gar keiner. Der Begriff kommt aus der Astrologie, eine wissenschaftliche Definition oder Kriterien für das Phänomen gibt es nicht. In der Astronomie oder anderen Naturwissenschaften findet die Bezeichnung "Supermond" keine Verwendung. Mehr dazu: Warum der Supermond eigentlich gar kein Supermond ist

Zwar kann der Vollmond an manchen Tagen tatsächlich größer oder heller erscheinen als an anderen, und seine Entfernung zur Erde kann sich durch die Umlaufbahn des Mondes durchaus verändern. Auch die Anziehungskraft des Mondes ist bei geringerer Entfernung zur Erde größer: Das verstärkt die Gezeiten und den Unterschied zwischen Ebbe und Flut. In der Astronomie sind all diese Effekte aber ein normaler Prozess des Mondzyklus.

Wie der erdnahe Vollmond heißt, ist aber am Ende egal: Beeindruckend ist seine Erscheinung so oder so. (mit dpa)

