Deutsche Bahn: Frau macht sich in die Hose - Grund sorgt für Ärger

Berlin. In einer Regionalbahn musste sich eine junge Frau öffentlich erleichtern. Keine Toilette sei offen gewesen. Lag es am 9-Euro-Ticket?

Sie spricht von einer erniedrigenden und schrecklichen Erfahrung: Im Juni ist eine Frau mit Mittelhessen-Express in Richtung Frankfurt unterwegs. In der Regionalbahn der Deutschen Bahn findet sie keine funktionierende Toilette. Als sie den Harndrang nicht länger zurückhalten kann, macht sie sich aus der Not heraus in die Hose. Das berichtete die „Hessenschau“.

Laut Aussagen der betroffenen Frau seien alle Toiletten defekt gewesen. Auch habe sie nach einem Zugbegleiter gesucht, aber niemanden finden können. „Ich war wirklich verzweifelt“, sagte die Frau der „Hessenschau.“ Kurz vor Gießen konnte sie nicht länger warten und habe sich in eine Ecke gestellt. „Dann ist es einfach gelaufen.“

Deutsche Bahn: Klos kaputt – Oft liegt es an vollen Tanks

Für den Fahrgastverband ProBahn sind die Ausfälle von Toiletten keine Seltenheit bei der Bahn. Gerade in Regionalbahnen, die aus mehreren voneinander getrennten Zugteilen bestehen, komme es aktuell häufiger zu solchen Komplett-Ausfällen, berichtete ein Sprecher gegenüber der „Hessenschau“. Als einen Grund nannte er die hohe Auslastung durch das 9-Euro-Ticket. Lesen Sie auch: Das sagt Olaf Scholz zur Zukunft des 9-Euro-Ticket

Oft seien die Toiletten gar nicht defekt, sondern die Tanks einfach voll. Deshalb fordert der Verband mehr Personal, das kleinere Störungen gegebenenfalls unterwegs beheben oder zumindest Fragen von Passagieren besser beantworten könnte. Inzwischen haben sich der Rhein-Main-Verkehrsbund und die Deutsche Bahn bei der Frau entschuldigt. (LGR)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

