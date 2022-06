Bonn: Menschlicher Kopf vor Gericht gefunden – Mann festgenommen

In einem Zug der Deutschen Bahn kam es zu einer Messerattacke.

Schrecklicher Fund in Bonn: Vor dem Landgericht ist am Dienstag ein abgetrennter menschlicher Kopf gefunden worden. Zeugen hätten die Polizei alarmiert, sagte ein Polizei-Sprecher in Bonn.

Der mutmaßlich dazugehörige Torso sei wenig später am Rheinufer entdeckt worden. "Wir haben einen Tatverdächtigen, der mit dem Geschehen in Verbindung steht, festgenommen." Weitere Angaben machte der Polizeisprecher nicht. Zuvor hatte die "Bild" berichtet. (dpa/fmg)

