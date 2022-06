Bielefeld: Schüsse an Berufskolleg – Verdächtiger festgenommen

Großeinsatz Bielefeld: Schüsse an Berufskolleg – Mann festgenommen

Bielefeld: Nach Schüssen an einem Berufskolleg in Bielefeld hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen, Verletzte gab es nicht.

