Lidl macht Ansage zu neuer Regel - Das ändert sich für Kunden

Billiges Grillfleisch: Weshalb Aldi, Lidl und Co. in der Kritik stehen

Billiges Grillfleisch: Weshalb Aldi, Lidl und Co. in der Kritik stehen

Bald kommt eine Neuerung bei Lidl auf die Kunden zu. Demnach soll das gesamte Wurst- und Frischfleischsortiment in allen über 3200 deutschlandweiten Filialen auf "5xD" umgestellt werden. Was das bedeuten soll, kündigt der Discounter in einer Pressemitteilung an.

Mit dem "5xD"-Angebot wolle Lidl gewährleisten, dass Wurstwaren wie auch Schweine-, Rind- und Geflügelfrischfleisch unter der Eigenmarke "Metzgerfrisch" ausschließlich aus Deutschland kommt. Und das solle die gesamte Lieferkette von der Geburt der Tiere, über Aufzucht, Mast, Schlachtung bis zur Verarbeitung betreffen – deswegen "5xD".

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lidl setzt mit 5D-Regel Konzept bundesweit um

Durch eine komplett heimische Produktion wolle das Unternehmen einen Anteil daran leisten, dass die Landwirtschaft zu mehr Tierwohl transformiert werden kann.

Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl dazu: „Mit unseren Partnern haben wir in den letzten Monaten intensiv daran gearbeitet, alle Teile der Lieferkette für nahezu alle Frischfleisch- und Wurstprodukte unter unserer Eigenmarke ‚Metzgerfrisch‘ auf deutsche Herkunft umzustellen."

Bundesweit setze Lidl damit als erster deutscher Händler ein "5xD"-Angebot, so Graf.

Das könnte Sie auch interessieren: Aldi erhöht Preise deutlich – ziehen Lidl, Rewe und Co. nach?

Dieser Artikel wurde zuerst auf morgenpost.de veröffentlicht.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de