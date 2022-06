Charlène und Albert setzen wichtiges Signal – Überraschendes Treffen bei Reise

Berlin. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Monaco und etlichen Krisengerüchten setzt Fürstin Charlène ein wichtiges Zeichen – an Alberts Seite.

In Monaco regiert die Fürstenfamilie Grimaldi mit dem aktuellen Oberhaupt Fürst Albert II. Das müssen Sie über die Familie wissen.

Am monegassischen Fürstenhof scheint endgültig Normalität einzukehren. Seit vergangenem Jahr erregten vor allem bedauerliche Neuigkeiten um die Grimaldis Aufsehen: Zunächst zwangen Fürstin Charlène gesundheitliche Beschwerden zu einem Daueraufenthalt in Südafrika. Nach ihrer Rückkehr nach Monaco war es wiederum eine tiefe Erschöpfung, die sie zu einem weiteren Auslandsaufenthalt ohne ihren Mann und ihre Kinder bewegten.

Hinzu kamen hartnäckige Krisengerüchte um ihre Ehe mit Fürst Albert, zog sich die ehemalige Profischwimmerin auch immer weiter aus der Öffentlichkeit zurück. Nun setzt das Paar ein wichtiges Zeichen. Lesen Sie auch: Charlène und Albert: Gemeinsamer Auftritt in Monaco

Charlène und Albert: Erste gemeinsame Reise nach Rückkehr

Nach Charlènes offizieller Rückkehr nach Monaco steht eine Reise an: Für das Fürstenpaar Grimaldi geht es nach Norwegen. Dabei handelt sich um die erste öffentliche Auslandsreise der beiden seit Beginn der Krisengerüchte um ihre Beziehung. Zwar hatte Albert die Spekulationen rund um eine Trennung dementiert – ein gemeinsamer internationaler Auftritt dürfte dessen Aussage nun bekräftigen.

Bei dem offiziellen Termin am 22. Juni treffen sie auf die norwegischen Royals, wie das Königshaus auf ihrer Homepage ankündigt. Demnach kommen Charlène und Albert um 14.00 Uhr mit König Harald, Königin Sonja, Prinzessin Mette-Marit, Prinz Haakon und Prinzessin Märtha Louise auf dem königlichen Anwesen Bagdø zum Mittagessen zusammen.

Am selben Abend werden Albert und Haakon im Osloer Fram Museum erwartet. Albert eröffnet die Ausstellung "Sailing the Sea of ​​Science". Darin geht es um Fürst Albert I. von Monaco, einem bedeutenden Entdecker und Leiter wissenschaftlicher Expeditionen. (day)

