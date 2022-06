Haare ohne Shampoo waschen, geht das? No-Poo im Test

Will man die Haare ohne Shampoo waschen, stößt man Online auf tausend Tipps und Tricks. Aber was macht Haarewaschen mit Bier, Mehl oder nur mit Wasser mit den Haaren?

Spoiler – lässt man das Shampoo ganz weg, werden die Haare in den meisten Fällen erst einmal extrem fettig. Aber was passiert danach mit der Mähne? Astrid Lätsch hat sich getraut. Die 42-Jährige hat das Shampoo aus der Dusche verbannt und ihr Haar mit reinem Wasser gewaschen. Wie sie sich damit fühlte und wie sich ihre Haare verändert haben, verrät sie im Gespräch mit Redakteurin Christiana Auer.

Wieso hast du dich dazu entschieden beim Haarewaschen auf Shampoo zu verzichten?

Mit ist es wichtig nachhaltig zu leben und nachdem ich wusste, dass in sehr vielen Shampoos neben all der Chemie auch Mikroplastik enthalten ist, hatte ich vollends das Vertrauen in die Kosmetikindustrie verloren. Also musste eine Alternative her - ohne Shampoo! Meine Lösung war dann erst mal gar kein Shampoo zu benutzen. Denn so wirklich viele Alternativen gab es seinerzeit noch nicht. Wie sich herausstellte gibt es wirklich viele Menschen, die es ebenso sehen wie und so wurde ich dann aufmerksam auf den „No-Poo“-Trend.

Wie war es am Anfang? Hat es dich Überwindung gekostet das durchzuziehen?

Sich ohne Shampoo die Haare zu waschen, bedeutet keineswegs sich gar nicht zu waschen, sondern einfach nur die Chemie auf dem Kopf wegzulassen. Das führt natürlich erstmal dazu, dass die Haare und die Kopfhaut sich umstellen müssen und die Kopfhaut erst mal „nachfettet“. Das klingt zwar komisch, ist aber innerhalb weniger Tage überwunden.

Astrid Lätsch erzählt uns, wie für sie der No-Poo-Trend funktioniert hat. Zuerst muss man einmal durch ein regelrechtes Tal der Tränen, bevor die natürliche Waschmethode ihre Wirkung entfaltet. Foto: Privat / Astrid Lätsch Coaching

Hast du seitdem eine Veränderung deiner Haare oder deiner Kopfhaut bemerkt?

Meine Haare waren dadurch kräftiger und sind wesentlich schöner gefallen als vorher. Für den guten Geruch nutzte ich natürliche ätherische Öle. Einfach ein paar Tropfen in den Händen verreiben und dann über die Haare streichen. Duftet wunderbar!

Wie wäschst und pflegst du deine Haare jetzt und warum bist du davon überzeugt?

Mir war es damals wichtig ein Zeichen zu setzen und ich fragte mich, wie es vorher ohne Chemie gemacht wurde. Da gibt es im Internet ganz viele Rezepte, die man nutzen kann, um trotzdem gepflegte Haare zu haben. Ich fand die Zeit wunderbar. Mittlerweile bin ich auf festes Shampoo ohne Zusätze umgestiegen und komme damit sehr gut zurecht.

