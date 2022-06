Schweiz: Kompletter Luftraum gesperrt

Berlin. Seit Mittwochmorgen sind keine Abflüge oder Landungen in der Schweiz möglich. Der Luftraum wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Am Flughafen in Genf parken Flugzeuge von Swiss International Air Lines.

Der gesamte Flugraum über der Schweiz musste am frühen Mittwochmorgen gesperrt werden. Flugzeuge, die in Zürich oder Genf, landen sollten, werden zu Airports in Nachbarländern umgeleitet. Grund ist laut der Schweizer Flugsicherung Skyguide eine technische Störung.

„Wir gehen nicht von einem Cyberangriff aus“, sagte der Sprecher von Skyguide, Vladi Barrosa, der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe um ein Hardwareproblem im IT-Netzwerk. Nicht nur Starts und Landungen, sondern auch Überflüge finden nicht statt, wie Barrosa sagte.

Luftraum über Schweiz: Dauer der Sperrung unklar

Um wie viele Flüge es sich genau handelt, konnte der Sprecher nicht sagen. Es betreffe die morgendliche Welle der Europaflüge zwischen Genf und Zürich und dem Umland, sowie frühe Ankünfte aus den USA.

Besonders der Flugplan der Lufthansa-Tochter Swiss wurde in Mitleidenschaft gezogen. „Die anfliegenden Langstreckenflüge werden derzeit auf verschiedene Flughäfen in den Nachbarländern umgeleitet, unter anderem nach Lyon, Mailand und Wien“, teilte das Unternehmen mit. „Kurzstreckenflüge starten derzeit nicht.“ Die Airline sei bemüht, rasch Lösungen für die Passagiere zu finden. Mehr zum Thema: Personalmangel: Riesiges Chaos an vielen Flughäfen

Wie lange die Sperrung andauern soll, ist derzeit unklar. (dpa/fmg)

