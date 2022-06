Essen: Schüler trinken Flüssigkeit – vier Schwerverletzte

Berlin. Nachdem sie eine unbekannte Flüssigkeit getrunken haben, sind mehrere Schüler in Essen bewusstlos geworden. Die Untersuchungen laufen.

An einer Realschule in Essen kam es am Freitagnachmittag zu einem Notfalleinsatz: Mehrere Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 14 Jahren haben eine unbekannte Flüssigkeit aus einer Flasche getrunken und danach massive gesundheitliche Probleme bekommen.

Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr teilte mit, dass insgesamt fünf Schüler in Krankenhäuser gebracht worden sein. Vier von ihnen sollen schwer verletzt sein, zwei sogar bewusstlos. Drei weitere hätten leichtere Probleme bekommen und seien von ihren Eltern abgeholt worden.

Essen: Verdächtige Flüssigkeit wird untersucht

Die Feuerwehr habe die 1,5-Liter-PET-Flasche sichergestellt und erste Proben genommen, die aber bisher keine Ergebnisse gebracht hätten. Deshalb sei die Flasche für weitere Untersuchungen mit einem Feuerwehrfahrzeug nach Dortmund zur analytischen Taskforce der Feuerwehr gebracht worden.

Wer den Schüler die Flüssigkeit angeboten hat – ein Mitschüler oder Schulfremde – war zunächst unklar. Berichten zufolge soll die Flasche im Müll gelegen haben. An der Schule sei bereits Unterrichtsschluss gewesen, sagte der Sprecher. In der Flasche soll sich eine klare Flüssigkeit befinden, es lasse sich derzeit allerdings noch nicht beurteilen, ob sie ob sie giftig oder ätzend sei. (csr/dpa)

