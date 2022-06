Todesfahrt in Berlin war offenbar "Amoktat"

Do, 09.06.2022, 08.00 Uhr

Nach der Todesfahrt eines 29-Jährigen in Berlin spricht Innensenatorin Iris Spranger von einer "Amoktat". Der Mann war mit seinem Auto in eine Schulklasse aus Hessen gerast, eine Lehrerin wurde dabei getötet, mehrere Schüler wurden teils lebensgefährlich verletzt. of injured people and firefighters