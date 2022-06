Auto rast in Berlin in Menschenmenge: Ein Toter, mehrere Verletzte

Mi, 08.06.2022, 12.57 Uhr

In Berlin ist ein Auto auf einen Bürgersteig in eine Menschengruppe gefahren, bevor es in einem Geschäft zum Stehen kam. Dabei wurden nach Angaben von Feuerwehr und Polizei ein Mensch getötet und mehrere weitere verletzt.