Schulmassaker von Uvalde: Weltweit Trauer und Entsetzen

Mi, 25.05.2022, 16.26 Uhr

Das Massaker an einer Grundschule in Texas hat weltweit Trauer und Entsetzen ausgelöst. US-Präsident Biden prangerte die grassierende Waffengewalt in den USA an und zeigte sich regelrecht verzweifelt über den Widerstand gegen schärfere Gesetze.