9-Euro-Ticket: Kann es jetzt noch scheitern?

Mit dem 9-Euro-Ticket kann man zwischen Juni und August in ganz Deutschland mit dem Nahverkehr fahren. Was das Angebot bringt und was beachtet werden sollte, zeigt das Video.

Mit dem 9-Euro-Ticket will die Bundesregierung von den hohen Spritpreisen geplagte Bürgerinnen und Bürger zum Umstieg auf den ÖPNV bewegen

Der Bundestag hat dem bereits zugestimmt, heute folgt die Abstimmung im Bundesrat

Kann das günstige Ticket noch scheitern?

Für neun Euro einen Monat lang alle Busse und Bahnen im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) nutzen – mit diesem Angebot will die Bundesregierung die Menschen in Deutschland im Juni, Juli und August von den stark gestiegenen Energiekosten entlasten. Nachdem der Bundestag bereits grünes Licht gegeben hat, folgt nun die Entscheidung im Bundesrat. Antworten auf die wichtigsten Fragen zum 9-Euro-Ticket.

Kann das 9-Euro-Ticket noch scheitern?

Das ist möglich. Mehrere Bundesländer, darunter Niedersachsen und Sachsen, haben ihren Widerstand gegen das 9-Euro-Ticket bis zuletzt nicht aufgegeben. Es geht um die Finanzierung. Die vom Bund in Aussicht gestellten 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich für die Einnahmeausfälle sind ihnen zu wenig. Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) forderte eine vollständige Kostenübernahme.

Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz der Länder, die Bremer Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne), kündigte dagegen an, der Stadtstaat werde im Bundesrat voraussichtlich für das Ticket stimmen. Sie nannte das Angebot eine „tolle Chance“ für den öffentlichen Nahverkehr, „sich als attraktives Verkehrsmittel zu präsentieren“.

Wo und ab wann gibt es das 9-Euro-Ticket zu kaufen?

Stimmt auch der Bundesrat zu, soll der Vorverkauf für das 9-Euro-Ticket am Montag, 23. Mai, starten. Darauf haben sich Deutsche Bahn und die Verkehrsverbünde geeinigt. Die Monatstickets wird es dann überall zu kaufen geben, wo es sonst auch Fahrscheine gibt: am Automaten, Schalter, im Internet oder über Ticket-Apps der Verkehrsbetriebe. Zudem plant die Branche eine gemeinsame Vertriebsplattform im Internet. Auch interessant: 9-Euro-Ticket – So finden Sie mögliche Routen im DB Navigator

Wo gilt das 9-Euro-Ticket?

Wer sich das 9-Euro-Ticket gekauft hat, soll damit einen Monat lang bundesweit den Nah- und Regionalverkehr nutzen können: U- und S-Bahn, Bus, Straßenbahn sowie Regionalbahn und Regionalexpress von der Deutschen Bahn und anderen Anbietern. Der Fahrschein gilt nur in der zweiten Klasse und kostet für die Monate Juni, Juli und August jeweils neun Euro.

Kinder unter sechs Jahren können wie üblich ohne eigenes Ticket mitfahren. Ältere Kinder brauchen den Plänen zufolge ein eigenes 9-Euro-Ticket oder einen anderen Fahrschein.

Wie groß ist die Nachfrage?

Offenbar enorm. In einigen Regionen hat der Vorverkauf für die stark verbilligten Monatskarten schon begonnen. In Wuppertal gingen nach dem Verkaufsstart in der Ticket-App am Mittwoch um 7 Uhr innerhalb von 24 Stunden bereits 1700 9-Euro-Tickets raus. „So eine Zahl hatten wir nicht erwartet“, sagte ein Sprecher der Stadtwerke. Auf Sylt herrscht bereits die Sorge vor zu vielen Urlaubern.

Wo gilt das 9-Euro-Ticket nicht?

Der Fahrschein gilt nicht in Zügen des Fernverkehrs der Deutschen Bahn, also zum Beispiel im ICE, Intercity und Eurocity. Ausgeschlossen ist damit auch die Fahrt in Fernzügen und Fernbussen von privaten Anbietern wie etwa dem Flixtrain und Flixbus. Zudem gibt es einige weitere Ausnahmen. Lesen Sie dazu: 9-Euro-Ticket – Wo der neue Fahrschein nicht gilt

Gibt es im Sommer weitere Entlastungen beim Verkehr?

Ebenfalls am späten Donnerstag stand im Bundestag der Tankrabatt zur Abstimmung. Mit einer Absenkung der Energiesteuer auf das nach EU-Recht vorgegebene Mindestmaß soll Kraftstoff von Anfang Juni bis Ende August deutlich günstiger werden. Der Steuersatz für Benzin sinkt nach den Plänen der Ampelkoalition um fast 30 Cent je Liter, für Diesel um 14 Cent.

