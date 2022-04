Hitzwelle womöglich Ursache für riesigen Müllhaldenbrand in Neu Delhi

Fr, 29.04.2022, 10.09 Uhr

Das am Dienstag auf einer Müllhalde in Neu Delhi ausgebrochene Feuer könnte durch das ungewöhnlich heiße Wetter ausgelöst worden sein. Laut Fachleuten wird dadurch die Zersetzung des Mülls angeheizt und so noch mehr leicht entzündliches Methangas freigesetzt.