Kaufland: Neues Pfandsystem - Kunden reagieren begeistert

Berlin Die Supermarkt-Kette Kaufland geht einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und bietet nun zahlreiche Produkte in Pfandgläsern an.

Die Preisschilder im Supermarkt sehen ab Mai zum Teil anders aus. Das liegt an einer Änderung in der Preisangabenverordnung.

Änderung in Supermärkten: Was Verbraucher ab Mai beachten müssen

Änderung in Supermärkten: Was Verbraucher ab Mai beachten müssen

Kaufland hat ein neues Pfandsystem eingeführt

In bestimmten Lebensmitteln können nun mehr nicht nur Getränkeflaschen zurückgegeben werden

Die Kunden zeigen sich begeistert

Um nachhaltiger zu werden und Verpackungen zu sparen, hat die Supermarkt-Kette Kaufland ein neues Pfandsystem für Lebensmittel eingeführt. In zehn ausgewählten Kaufland-Filialen können die Kundinnen und Kunden seit einigen Wochen Lebensmittel wie etwa Müsli, Nüsse oder Gummibärchen in Pfandgläsern kaufen, die, wenn sie leer sind, bequem am Leergutautomaten zurückgeben werden können.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kaufland: Pfandsystem wird in ausgewählten Filialen getestet

Damit geht die Einzelhandels-Kette einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. In weiteren acht Filialen testet Kaufland bereits Unverpackt-Stationen, an denen die Kundinnen und Kunden sich die Produkte selber abfüllen können. Ob das Pfandsystem langfristig bestehen bleibt und auf weitere Kaufland-Filialen ausgeweitet wird, ist allerdings noch unklar. Es befindet sich derzeit noch in einer Testphase.

Lesen Sie auch: Aldi, Lidl & Co.: Welche Produkte jetzt noch teurer werden

Bei den Kundinnen und Kunden kommt der Schritt gut an. Unter einem Video, dass Kaufland auf Facebook gepostet hatte, sammeln sich zahlreiche positive Kommentare. "Super Idee! Ich freue mich, wenn das Sortiment auch bei uns in der Filiale gibt", schreibt eine Nutzerin beispielsweise. Andere loben: "Mega tolle Idee, das nenn ich mal Fortschritt" oder "Ich bin begeistert".

(csr)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de