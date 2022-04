9-Euro-Ticket: Das sind die längsten Bahnstecken, die Sie damit fahren können

Zur Abfederung der immens gestiegenen Energiekosten hat die Ampel-Koalition ein zweites Maßnahmenpaket in Milliardenhöhe für die Bürgerinnen und Bürger geschnürt: So sind unter anderem eine Energiepreispauschale von 300 Euro, ein reduzierter Spritpreis, Hilfen für Familien sowie günstige Tickets für den Nahverkehr vorgesehen.

So will die Bundesregierung Bürgerinnen und Bürger entlasten

Ab dem 1. Juni 2022 können Menschen in Deutschland mit dem 9-Euro-Ticket für wenig Geld im Monat durchs Land fahren. Das Ticket ist Teil des "Energiekosten-Entlastungspakets" der Bundesregierung und soll für den öffentlichen Personennahverkehr gelten – also Bus, Straßen- und U-Bahn sowie Regionalbahn. Besonders bei langen Regionalbahnstrecken lohnt sich das 9-Euro-Ticket: Hier sind die längsten Strecken.

Deutschland steht ein Sommer der günstigen Heimurlaube bevor: Von Juni bis Ende August ist mit dem 9-Euro-Ticket jeweils für einen Monat der deutsche Nahverkehr nutzbar. Kauft man die Fahrkarte also für jeden der drei Aktionsmonate, zahlt man insgesamt 27 Euro. Damit kommt man im deutschen Nah- und Regionalverkehr ziemlich weit.

Lesen Sie auch: So will die Ampel Verbraucher jetzt entlasten

Denn wer denkt, dass das 9-Euro-Ticket vor allem für den Weg zur Arbeit oder zum Trip in die Nachbarstadt reicht, täuscht sich: Die längsten Regionalbahnstrecken Deutschlands sind Hunderte von Kilometern lang und bringen Reisende in wenigen Stunden quer durchs Land. Und das Beste: Zwei davon bringen Fahrgäste sogar bis an die Ostseeküste.

Die 10 längsten Regionalbahnstrecken Deutschlands

Das 9-Euro-Ticket soll in ganz Deutschland im Nah- und Regionalverkehr gelten und auch für Personen mit bestehendem Abonnement leicht erhältlich sein. Ansonsten gelten allerdings die gleichen Fahrbedingungen wie immer: Ein Fahrrad kostet zum Beispiel extra, wenn dies nicht bereits in einem entsprechenden Abonnement dazugebucht wurde.

Wer das 9-Euro-Ticket hat, kann aber sowohl mit den Zügen der Deutschen Bahn als auch anderer Privatbahnen und Verkehrsbünde fahren. Besonders im Regionalverkehr operiert nicht nur die Deutsche Bahn. Hier finden Sie eine Auflistung der zehn längsten Regionalbahnstrecken des Landes:

RE5 von Rostock nach Elsterwerda (Streckenlänge: rund 390 Kilometer, Dauer etwa 5 Stunden)

(Streckenlänge: rund 390 Kilometer, Dauer etwa 5 Stunden) RE2 von Cottbus nach Wismar (Streckenlänge: rund 365 Kilometer, Dauer etwa viereinhalb Stunden)

(Streckenlänge: rund 365 Kilometer, Dauer etwa viereinhalb Stunden) RE3 von Stralsund nach Falkenberg über Berlin (Streckenlänger: etwa 360 Kilometer, Dauer rund 5 Stunden)

(Streckenlänger: etwa 360 Kilometer, Dauer rund 5 Stunden) RE1 (SÜWEX) von Mannheim nach Koblenz (Streckenlänge: 330 Kilometer, Dauer etwa 4 Stunden und 20 Minuten) – auch eine der schönsten Strecken

(Streckenlänge: 330 Kilometer, Dauer etwa 4 Stunden und 20 Minuten) – auch eine der schönsten Strecken Alex-Länderbahn von München nach Hof (Streckenlänge etwa 315 Kilometer, Dauer circa dreieinhalb Stunden)

(Streckenlänge etwa 315 Kilometer, Dauer circa dreieinhalb Stunden) RE1 von Göttingen nach Glauchau (Streckenlänge: rund 300 Kilometer, Dauer etwa 3 Stunden und 40 Minuten)

(Streckenlänge: rund 300 Kilometer, Dauer etwa 3 Stunden und 40 Minuten) RE11 (Rhein-Hellweg-Express) von Düsseldorf nach Kassel (Streckenlänge: circa 290 Kilometer, Dauer 3 Stunden 20 Minuten)

(Streckenlänge: circa 290 Kilometer, Dauer 3 Stunden 20 Minuten) RE4 von Lübeck nach Stettin (Streckenlänge: rund 295 Kilometer, Dauer etwa 5 Stunden)

(Streckenlänge: rund 295 Kilometer, Dauer etwa 5 Stunden) RE42 (Franken-Thüringen-Express) von Leipzig nach Nürnberg (Streckenlänge: rund 290 Kilometer, Dauer 4 Stunden und 10 Minuten)

Längste Regionalbahnstrecken: Kommt das 9-Euro-Ticket wirklich?

Noch ist das 9-Euro-Ticket nicht unter Dach und Fach. Bund und Länder sind sich noch nicht einig, wie sie das Projekt finanzieren wollen. Eigentlich sollen Bundestag und Bundesrat den Veränderungen nach einem Fahrplan der Arbeitsgruppe am 19. und 20. Mai zustimmen. Erst dann könnte die Aktion auch wirklich im Juni starten.

Fahrgastverbände befürchten zudem Überlastungen der Züge und Busse, wenn viel mehr Reisende das Nahverkehrs-Angebot nutzen wollen als gewöhnlich. Sie fordern zusätzliches Sicherheitspersonal und Mitarbeitende. Stau und Überfüllungen gibt es in der Ferienzeit allerdings auch auf den Straßen – wenn alle mit dem Auto unterwegs sind. (reba)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

