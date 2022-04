Corona: Virologen mit erstaunlicher Feststellung ++ RKI meldet höhere Inzidenz

Das RKI registriert 198.583 Corona-Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen

Die zum größten Teil ausgelaufenen Corona-Maßnahmen hatten laut Experten zuletzt nur noch wenig Einfluss auf das Pandemiegeschehen

Israel hebt die Maskenpflicht fast vollständig auf

Die Pandemie hat laut Verfassungsschutz den Antisemitismus in Deutschland verstärkt

Polen will keine weiteren Corona-Impfdosen mehr kaufen

Berlin. Nachdem die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt stetig gesunken ist, ist der Kennwert von Dienstag auf Mittwoch wieder gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert mit 688,3 an, am Vortag hatte er bei 669,9 gelegen. Vor einer Woche lag die Inzidenz allerdings noch bei 1044,7, im Vormonat bei 1708,7.

Der zuletzt starke Rückgang der Corona-Zahlen könnte auch darin begründet sein, dass am Osterwochenende weniger getestet und gemeldet wurde. Für den Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sind die generell fallenden Zahlen aber auch ein Beweis, dass das Ende der Maßnahmen keine negativen Folgen gehabt habe. "Die Menschen sind in der überwiegenden Zahl in der Lage, eigenverantwortlich zu handeln." Virologen verweisen derweil auf den Frühlingsbeginn: Mehr UV-Strahlung und weniger Aktivitäten in Innenräumen seien natürlicher Feind des Coronavirus.

Corona-News von Mittwoch, 20. April: Pandemie hat laut Verfassungsschutz Antisemitismus verstärkt

15.25 Uhr: In der Corona-Pandemie hat sich der Antisemitismus in Deutschland verstärkt. "Teils jahrhundertealte antisemitische Verschwörungsvorstellungen erfahren durch die Pandemie einen neuerlichen Verbreitungsschub, der bis in die Mitte der Gesellschaft reicht", heißt es in einem Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der am Mittwoch in Berlin veröffentlicht wurde. Verschwörungstheoretisches Denken sei während der Pandemie unter anderem über soziale Medien kontinuierlich verbreitet worden.

Jene Verbreitung antisemitischen Denkens sei unter anderem durch Lockdowns und Kontaktbeschränkungen forciert worden, heißt es in dem "Lagebild Antisemitismus 2020/2021". Die Pandemie werde dabei in erster Linie in "bereits bestehende antisemitische Verschwörungstheorien eingebettet".

Antisemitismus bei Corona-Protesten: Ungeimpfte stilisieren sich mit dem gelben Stern als Opfer.

41 Verfahren gegen Covid-Impfpflicht beim Verfassungsgericht anhängig

15.13 Uhr: Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind 41 Verfahren zu Verfassungsbeschwerden gegen die Corona-Impfpflicht für das Personal in der Pflege und in Krankenhäusern anhängig. Insgesamt seien inzwischen 210 Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe eingegangen, teilte der Sprecher des Gerichts dem Evangelischen Pressedienst am Mittwoch auf Anfrage mit. In 169 Fällen sei die Verfassungsbeschwerde aber nicht zur Entscheidung angenommen worden.

Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt seit Mitte März. Seitdem müssen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber eine Corona-Impfung oder -Genesung oder eine Kontra-Indikation nachweisen. Die kommunalen Gesundheitsämter können gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sozial- und Gesundheitsbranche ohne diesen Nachweis ein Beschäftigungsverbot aussprechen. Nach dem Scheitern einer allgemeinen Corona-Impfpflicht für Ältere vor knapp zwei Wochen im Bundestag hatten mehrere Verbände im Gesundheitswesen die Impfpflicht für das Personal infrage gestellt, darunter die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Caritas.

Corona-Maßnahmen haben nach Expertenmeinung nur begrenzten Einfluss

13.44 Uhr: Die zum größten Teil ausgelaufenen Corona-Maßnahmen hatten nach Überzeugung der Virologen Klaus Stöhr und Hendrik Streeck zuletzt nur noch nur begrenzten Einfluss auf das Pandemiegeschehen. Den größten Effekt auf "die Verbreitung des Virus hat die Saisonalität", sagte Streeck der "Bild"-Zeitung. "Das sind unter anderem wärmere Temperaturen, mehr UV-Strahlung und das Verhalten der Menschen, die es zu Beginn des Frühlings nach draußen zieht. Das sehen wir derzeit."

Stöhr sagte der Zeitung: "Die Wirkung von Corona-Maßnahmen wird drastisch überschätzt." Das Infektionsgeschehen gehe derzeit deutschlandweit stark zurück, "weil sich viele Menschen infiziert und so eine natürliche Immunität bekommen haben. Das Virus findet schlicht seltener empfängliche Wirte".

Hendrik Streeck steht in einem Labor. Foto: dpa

