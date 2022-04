Coronavirus: Lauterbach redet von "Killervariante" – harsche Kritik

Eine drastische Wortwahl von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sorgt für Kritik. In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" sprach der SPD-Politiker von Impfstoffbestellungen im großen Stil und äußerte sich besorgt über drohende Corona-Wellen im kommenden Herbst. "Unser Ziel ist es, so viel Impfstoff wie möglich für jeden Bürger zu haben, egal welche Variante kommt", sagte Lauterbach über die an Omikron angepassten Impfstoffe.

Zugleich warnte er aber auch: "Es entwickeln sich gerade verschiedene Omikron-Untervarianten, die mir Sorgen machen. Die Intervalle, in denen neue Varianten die alten ablösen, werden immer kürzer. Das bedeutet, dass wir immer weniger Zeit haben, uns auf die Mutationen vorzubereiten. "Es ist "durchaus möglich, dass wir eine hochansteckende Omikron-Variante bekommen, die genauso tödlich ist wie Delta", so Lauterbach weiter. "Das wäre eine absolute Killervariante."

Kritik an Lauterbach: Killer-Variante sei unwissenschaftlich

Mit seiner Wortwahl stößt der Politiker nicht gerade auf Gegenliebe. Der Virologe Schmidt-Chanasit fragte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter nach, was diese Killervarianten eigentlich seien. Er sagte, er habe diese Bezeichnung für Coronavirus-Mutationen noch nie von der Weltgesundheitsorganisation oder anderen Gesundheitsbehörden gehört. Lesen Sie hier: Omikron – Neues Symptom entdeckt – Vor allem bei Kleinkindern

"Der Begriff "Killervariante" ist unwissenschaftlich und führt nur zu Verunsicherung in der Bevölkerung", sagte der Virologe zudem dem NDR. Er sehe derzeit wenig Anzeichen für eine solche Gefahr, schon allein wegen der breiten Grundimmunisierung in der Bevölkerung durch Impfung und Infektion, "denn die Immunität beruht nicht nur auf neutralisierenden Antikörpern, sondern auch auf zellulärer Immunität".

Auch Virologe Streek übt Kritik an Lauterbach

Auch der Bonner Virologe Hendrik Streeck reagierte skeptisch. "Man kann die Entwicklung von Varianten nicht vorhersagen. Statt vor Szenarien wie 'Killervarianten' zu warnen, wäre es daher wichtig, sich auf Herbst und Winter vorzubereiten", sagte er der "Bild".

Zuvor war die Omikron-Variante des Coronavirus mit verschiedenen Mutationen vor Ostern in den Fokus gerückt. Die Weltgesundheitsorganisation listete die Varianten BA.4 und BA.5 als "besorgniserregende Omikron-Varianten" auf. (vad/mit dpa)

