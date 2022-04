Ferrero-Rückruf: Wo steht die Chargennummer?

Kurz vor Ostern ruft der Schokoladenhersteller Ferrero in mehreren Länderen Produkte der Marke "Kinder" zurück – auch in Deutschland. In einem Werk in der belgischen Stadt Arlon hatten sich Salmonellen an einem der Rohstofftanks festgesetzt. Dort werden die "Kinder"-Produkte hergestellt.

Wie nun herauskam, hatte es schon im Dezember 2021 einen Fall gegeben, Ferrero erweiterte deshalb Anfang der Woche den Rückruf. Wie findet man heraus, ob ein Produkt zu der betroffenen Charge gehört? Dafür müssen sich Kunden und Kundinnen vor allem am EAN-Code orientieren. Eine vollständige Liste finden Sie hier: Diese Produkte sind vom Ferrero-Rückruf betroffen.

Ferrero-Rückruf: EAN-Code verrät die Produkt-Herkunft

Der EAN-Code – eine Abkürzung von "European Article Number" – ist das wichtigste Merkmal um herauszufinden, ob ein "Kinder"-Produkt unter den Ferrero-Rückruf fällt. Denn die europäische Artikelnummer ist eine einzigartige Ziffernkombination, an der sich ein Produkt erkennen lässt.

Die EAN-Ziffernfolge befindet sich dabei direkt unter dem aufgedruckten oder aufgeklebten Strichcode. Bei größeren Produkten besteht der Code aus 13 Ziffern, bei kleineren aus acht. So soll der Code nicht zu viel Platz auf dem Produkt einnehmen.

Der EAN-Code ist nicht nur nach dem Einkauf an der Kasse wichtig, sondern verrät auch Merkmale über die Herstellung: Die Zahlenfolge enthält einen Ländercode, einen Unternehmenscode und eine Artikelnummer. Anhand dieser Informationen lässt sich im aktuellen Ferrero-Rückruf zweifellos erkennen, ob ein Produkt aus dem Werk im belgischen Arlon stammt und in welchem Zeitraum es dort produziert wurde.

Betroffen vom Rückruf sind auch Schoko-Bons der Firma „Kinder“. Foto: Laurie Dieffembacq / dpa

Ferrero-Rückruf: Alle Mindeshaltbarkeitsdaten können zurück

Bei den meisten Rückrufen erkennen Verbraucher und Verbraucherinnen betroffene Artikel neben dem EAN-Code auch am Mindeshaltbarkeitsdatum. Diese zählen nach den neuesten Erkenntnissen im Ferrero-Fall nicht mehr: Nachdem es bereits im Dezember Salmonellen in der belgischen Fabrik gab, erweiterte das Unternehmen den Rückruf auf alle Mindesthaltbarkeitsdaten.

Wichtig ist für den Ferrero-Rückruf neben der Art des Produkts also ausschließlich die EAN-Nummer. Ferrero betont, dass alle anderen Ferrero- oder Kinder-Produkte nicht von der Aktion betroffen sind. Zudem arbeite das Unternehmen daran, dass Artikel, die sich noch im Einzelhandel befinden, entfernt werden.

Ferrero-Rückruf: Das müssen Sie jetzt tun

Was passiert, wenn ein Produkt mit jenen aus der Rückruf-Liste und dem entsprechenden EAN-Code übereinstimmt? In dem Fall sollen Kunden und Kundinnen die Schokolade nicht essen. Sie können den Artikel im Markt zurückgeben, laut Ferrero geht das auch ohne Kassenbon.

Manche Online-Handel kontaktieren inzwischen auch Konsumentinnen und Konsumenten und informieren sie über den Rückruf. Da die Aktion auch Produkte aus dem vergangenen Weihnachtsgeschäft betrifft, dürfte die Schokolade allerdings bereits verzehrt worden sein – besonders jene aus den Adventskalendern. (reba)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de