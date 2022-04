Royals: Prinzessin Victoria von Schweden schläft bei minus 5 Grad

Während der plötzliche Kälteeinbruch Europa überraschte, machte Victoria von Schweden einen geheimen Urlaub - im Eis. Aber es ist nicht der Instagram-Account des schwedischen Königshauses, der das Abenteuer verrät, sondern das Eishotel, in dem die Familie das Wochenende verbrachte.

Kronprinzessin Victoria reiste mit ihrer Familie, Ehemann Prinz Daniel und Tochter Prinzessin Estelle sowie Prinz Oscar, ohne offizielle Ankündigung nach Jukkasjärvi. Die Stadt liegt in der nordschwedischen Provinz Norrbottens län und in der Provinz Lappland. Das Foto zeigt die vierköpfige Familie auf einer Art Eisthron sitzend, mit Mützen bedeckt und in dicke Winterjacken gehüllt. Die Familie lächelt in die Kamera, nur der sechsjährige Prinz Oscar scheint sich an den Aufnahmen nicht zu stören. Vor kurzem hatte es noch Gerüchte um eine mögliche Ehekrise zwischen der schwedischen Prinzessin und dem ehemaligen Fitnesstrainer gegeben.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: Prinzessin Victoria: Höhen und Tiefen einer Thronfolgerin

Prinzessin Victoria und Familie im Urlaubsmodus

Dazu heißt es auf der Seite des schwedischen Eishotels: "Am vergangenen Wochenende hatten wir das Vergnügen, Schwedens Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel mit ihren Kindern Prinzessin Estelle und Prinz Oscar im Icehotel willkommen zu heißen."

Das Hotel verrät auch, was die schwedische Königsfamilie während ihrer Reise unternommen hat. Am vorletzten Wochenende genossen sie das arktische Leben mit Hundeschlittenfahrten, Eisskulpturen und einer Übernachtung bei minus fünf Grad. Umgeben von Eiskunst in der Design-Suite "A Midsummer Night's Dream".

Lesen Sie hier: Schwedens Königshaus speckt ab: Diese fünf Kinder sind raus

Der Bruder von Prinzessin Victoria hatte die Suite entworfen

Das Besondere: Der Bruder der Kronprinzessin, Prinz Carl Philip, hatte die Suite gemeinsam mit seinem Kollegen Oscar Kylberg entworfen. Die beiden hatten 2012 die Design und Lifestyle Marke Bernadotte & Kylberg gegründet und waren vom Icehotel für das Design der besonderen Suite beauftragt worden. Sommerblumen wurden von den Designern ins ewige Eis eingefroren und vermitteln Gästen den Eindruck eines eisigen Midsommers.

Man kann also davon ausgehen, dass das Hotel die Erlaubnis hatte das Familien-Portrait zu veröffentlichen. Trotz vorangegangener Verschwiegenheit des Königshauses. (vad)

Dieser Text erschien zuerst auf www.morgenpost.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de