"Coronavirus-Update": Drosten und Ciesek hören mit Podcast auf - vorerst

Seit mehr als zwei Jahren hat die Corona-Pandemie noch immer vielerorts das Leben im Griff. Vokabular wie "ACE2-Rezeptoren", "ELISA-Tests" oder "IgG-Antikörper" hat sich in dieser Zeit im alltäglichen Sprachgebrauch etabliert. Dafür dürfte der preisgekrönte NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update" mitverantwortlich sein, in dem die Virologen Christian Drosten und Sandra Ciesek die neuesten Erkenntnisse in der Pandemie auch für eine fachfremde Hörerschaft anschaulich erklärten. Am heutigen Dienstag sind die zwei ein vorerst letztes Mal in einer regulären Folge zu hören.

Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main und Drosten von der Charité in Berlin waren zuletzt abwechselnd in dem Podcast zu Gast. Bisher sind mehr als 100 Folgen des Formats erschienen. Die Zahl der Abrufe beläuft sich auf rund 135 Millionen, wie der NDR auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (DPA) mitteilte. Geplant sind im Podcast auch noch Sonderfolgen mit anderen Gesprächspartnern zu Themen wie Long Covid und Risikowahrnehmung, schreibt der NDR.

"Coronavirus-Update": Das sagt Drosten zum vorläufigen Aus

"Ich gestehe, ich war derjenige, der gesagt hat: Ich schaffe es nicht mehr", erklärte Drosten kürzlich in einem Interview mit der "Zeit". Er benötige Zeit zum Forschen und für die Leitung seines Instituts an der Charité. Im Falle großer Probleme wolle er sich in Interviews oder auf Twitter zu Wort melden, wo ihm über 900.000 Menschen folgen. In einer der jüngsten Folgen, in der Drosten allein zu Gast war, hieß es auch, dass die Redaktion ihn in Zukunft bei gravierenden Entwicklungen anfragen wolle.

Ende Februar 2020 hatte das "Coronavirus-Update" mit dem Folgentitel "Wir können die Ausbreitung verlangsamen" begonnen - in einer Zeit großer Verunsicherung kurz vor dem ersten Lockdown. Zu hören waren seitdem nicht nur alltagstaugliche Verhaltenshinweise zu Themen wie Masken, Impfungen oder Hygiene, sondern auch aktuelle Erkenntnisse zu der Studienlage. Der Podcast wurde vielfach ausgezeichnet.

(dpa/raer)

