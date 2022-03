Todesschuss an Tankstelle wegen Maske: 50-Jähriger vor Gericht

Di, 22.03.2022, 06.46 Uhr

Vor dem Landgericht im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach hat der Prozess um die Tötung eines Tankstellenmitarbeiters in Idar-Oberstein begonnen. Der mutmaßliche Täter Mario N. soll einen 20-Jährigen erschossen haben - im Streit um das Tragen einer Corona-Schutzmaske.