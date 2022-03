Ernst Augusts Marienburg: Warum der Prinzenstreit eskaliert

Schloss Marienburg bei Hannover: Ernst August will sie zurückhaben.

Der Urenkel des letzten deutschen Kaisers hält sich fernab der Marienburg auf. Ernst August Prinz von Hannover trinkt lieber Café con leche in Spanien als Milchkaffee in Niedersachsen: Der 68-jährige Nachkomme von Wilhelm II. (†1941), Spitzname Rüpelprinz, ist seit letztem Herbst mit der Diplomatentochter Claudia Stilianopoulos (48) liiert und lebt bei ihr in Madrid.

An seinem Ruf feilt er unverdrossen weiter. Vor Weihnachten wurde Ernst August dabei gefilmt, wie er am Flughafen der Hauptstadt wartenden Reportern beide Mittelfinger zeigte.

Er hat nicht vor, nach Hannover zu reisen. Obwohl er sich diese Woche mit seinem eigenen Sohn (38) vor dem Landgericht streitet, aber das werden wohl seine Anwälte für ihn erledigen. Es geht um eines der ältesten deutschen Adelshäuser und die Frage, wem die Besitztümer der Welfen gehören – darunter die Marienburg südlich von Hannover, ein Schloss fast so märchenhaft wie Neuschwanstein, nur ohne Alpenpanorama. Lesen Sie hier:Eklat vor der Märchenhochzeit von Ernst August von Hannover

Vater Ernst August gegen Sohn Ernst August

Am Donnerstag (24. März) ist mündliche Verhandlung. Zu einem Familientreffen wird es wohl nicht kommen – das Gericht hat angeordnet, dass keiner der Querköpfe persönlich erscheinen muss.

Vater oder Sohn, wer ist der rechtmäßige Eigentümer des neugotischen Schlosses mit 130 Zimmern? Der Streit schwelt seit Jahren und hat beide vollends entzweit. Ernst August hatte es seinem gleichnamigen Sohn, einem ausgebildeten Investmentbanker, 2004 als Vorerbe übertragen.

Ende 2018 verkündete Ernst August junior jedoch, die Marienburg für einen Euro an das Land Niedersachsen verkaufen zu wollen – die Betreibergesellschaft habe Schulden angehäuft. Das wollte sein Vater nicht akzeptieren und schritt ein. Der Prinz wirft seinem Ältesten „groben Undank“ vor und verlangt das Schloss zurück, wie er etwa in einem 32-seitigen Schreiben an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) darlegte. Auch interessant:Von Heinrich dem Löwen bis Ernst August – die Welfen im ZDF

Aus dem Umfeld des Prinzen ist zu hören, dass sich Ernst August senior in der Causa Marienburg von seinem in London aufgewachsenen Sohn einmal mehr aus den Familienangelegenheiten herausgedrängt fühlt. Der Senior ist zwar das nominelle Oberhaupt der Welfen. Sein tatsächlicher Einfluss gilt aber als gering, die Angelegenheiten der Familie werden vom Sohn geregelt.

Ernst August wittert Verschwörung

Wenn auch nur einige der Vorwürfe stimmen, mit denen sich die Männer gegenseitig konfrontieren, dann bieten das Adelsgeschlecht besten Stoff für eine tragikomische Seifenoper. So behauptet der Vater, der Erbprinz sei Kopf einer Verschwörerbande, die Handlanger beauftragt habe, ihn mit Alkohol zu versorgen, um Ernst August zu Ausrastern zu verleiten. Der Sohn wiederum fühlt sich vom Alten bedroht.

Das Verhältnis scheint zerrüttet. Als sein Erstgeborener heiratete, blieb Ernst August der Feier fern. Zur Hochzeit seines jüngeren Sohns Christian (36) reiste er dagegen ein Dreivierteljahr später nach Peru. Beide stammen aus Ernst Augusts erster Ehe mit der Schweizerin Chantal Hochtuli (66). Nach der Scheidung heiratete der Welfenprinz 1999 Prinzessin Caroline von Monaco (65), im gleichen Jahr wurde die gemeinsame Tochter Alexandra (22) geboren. Mittlerweile existiert die Ehe nur noch auf dem Papier. Mehr zum Thema:Caroline von Monaco: 65. Geburtstag – Feier ohne ihren Mann

Mehr als den Familienzwist interessiert rund um Hannover viele die Frage, was aus einem der schönsten deutschen Kulturdenkmäler wird. „Es gibt keinen Grund“, versichert der Junior gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, „sich um die Zukunft von Schloss Marienburg Sorgen zu machen.“ Das Gemäuer bleibe „für alle öffentlich zugänglich“.

