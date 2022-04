Rosa Linn vertritt Armenien beim ESC 2022: Das muss man über den Beitrag wissen

Berlin. Im Mai ist es wieder Zeit für den Eurovision Song Contest. Hier erfahren Sie, wer für Armenien in Turin an den Start gehen wird.

Nach dem Sieg der italienischen Band “Måneskin” beim letzten ESC findet der Wettbewerb in diesem Jahr in Turin statt. Mitte Mai ist es soweit. Auch der Kandidat von Deutschland steht schon fest.

Am 10. und 12. Mai finden in diesem Jahr die Halbfinal-Runden des Eurovision Song Contest (ESC) statt: Armenien schickt in diesem Jahr die 21-jährige Singer-Songwriterin Rosa Linn ins Rennen.

ESC-Kandidatin für Armenien: Rosa Linn

Die Sängerin stammt aus der mit 119.000 Einwohnern drittgrößten Stadt Armeniens: Wanadsor. Die Musikerin, Songwriterin und Produzentin Rosa Linn begann bereits mit sechs Jahren Klavier zu spielen und brachte im vergangenen Jahr ihren ersten Song "King" heraus.

Geschrieben und aufgenommen hat sie ihn gemeinsam mit der US-amerikanischen Sängerin Kiiara. Unter Vertrag steht Rosa Linn beim Plattenlabel NVAK, gegründet von der armenisch-amerikanischen Sängerin Tamar Kapreljan. Sie war Teil der Band Genealogy, die 2015 am ESC in Wien teilgenommen hatte.

Rosa Linn über den ESC: Teilnahme ist große Ehre

Die Wahl für Rosa Linn hat eine national und international besetzte Gruppe aus Fans und Fachleuten getroffen. Für die Sängerin sei es nun eine Ehre, ihr Heimatland auf der größten Musikbühne Europas zu vertreten, sagte sie laut Medienberichten.

In einem Video auf ihrem Instagram-Kanal sagt die 21-Jährige, Armenien sei eine endlose Inspiration für Musiker. In Turin will sie mit dem Song "Snap" an den Start gehen. (lg)

