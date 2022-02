Mindestens drei Verletzte bei Großbrand von Wohnkomplex in Essen

Mo, 21.02.2022, 15.18 Uhr

Bei einem Großbrand in einem Wohnkomplex in der Innenstadt von Essen sind in der Nacht zum Montag mindestens drei Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war zunächst ein Feuer auf einem Balkon ausgebrochen, wie die Essener Feuerwehr mitteilte.