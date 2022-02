Australien öffnet nach zwei Jahren seine Grenzen für Touristen

Mo, 21.02.2022, 11.55 Uhr

Australien hat seine Grenzen für geimpfte Touristen wieder geöffnet. An den beiden Flughäfen in Sydney und Melbourne kam es zu Jubelszenen, als sich Familienmitglieder und Freunde nach Jahren der Trennung endlich wieder in die Arme fallen konnten. "Picking up my best friend. I haven't seen him since 2018 and he made it back just in time for my wedding in four days," says a woman.