Corona: RKI meldet Fallzahlen ++ Erste Lieferung des Novavax-Impfstoff

Das RKI meldet 73.867 Corona-Neuinfektionen und wieder eine leicht steigende Inzidenz

Erste Dosen des Novavax-Impfstoff sollen Anfang der Woche geliefert werden

Die Impfpflicht sorgt für Streit zwischen SPD und FDP

Die Corona-Reiseregeln sollen noch vor Ostern gelockert werden

Sänger Justin Bieber sagt wegen Corona Konzert ab

Berlin. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat nach einem mehrtägigen Rückgang wieder einen leichten Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1346,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1346,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1459,8 (Vormonat: 706,3).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 73.867 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 76.465 Ansteckungen.

Nachdem der Höhepunkt der Omikron-Welle offenbar überschritten ist, hat Deutschland mit Lockerungen begonnen. Mehrere Bundesländer haben erste Schritte des dreistufigen Plans zu Aufhebung der Corona-Regeln umgesetzt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat zudem Erleichterung bei den Corona-Reiseregeln angekündigt – noch vor Ostern soll das Reisen wieder einfacher werden.

Klar ist aber auch: Einen "Freedom Day" mit der Aufhebung sämtlicher Corona-Regeln nach dem 19. März wird es nicht geben. Nur welche Maßnahmen beibehalten werden, ist noch nicht festgelegt. Die SPD-Fraktion will neben der Option auf Masken- und Testpflichten auch die Möglichkeit für Corona-Kontaktbeschränkungen aufrechterhalten. Die FDP äußerte sich zu diesem Plan wesentlich zurückhaltender. Ein Thema, das noch viel mehr Potential hat die Ampel-Koaltion zu spalten, ist die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. FDP und SPD streiten sich zunehmend um die Ausgestaltung.

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Montag den 21. Februar: Regierung rechnet ab Montag mit erster Novavax-Lieferung

5.00 Uhr: In dieser Woche werden in Deutschland die ersten Dosen des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Novavax erwartet. "Wir rechnen ab Montag mit der ersten Lieferung", sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums am Sonntag in Berlin. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Freitag gesagt, dass am Montag 1,4 Millionen Dosen erwartet würden. Wann das Vakzin zum Einsatz kommt, ist Sache der Länder. Einige Länder haben Impfungen ab der ersten Märzwoche angekündigt.

Gehofft wird, dass der Novavax-Impfstoff eine Alternative für all jene ist, die Vorbehalte gegen mRNA-Impfstoffe haben. Aber ob sich das in breiterem Umfang auswirkt, ist nicht sicher. Die Mittel von Biontech/Pfizer und Moderna sind mRNA-Impfstoffe. Das hat manche misstrauisch gemacht, denn vor Corona gab es noch keine zugelassenen mRNA-Impfstoffe.

Eine Ampulle mit dem Corona-Impfstoff von Novavax steht auf einem Tisch bereit. Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Novavax für Menschen ab 18 aus. Foto: Alastair Grant / dpa

Sänger Justin Bieber sagt wegen Corona Konzert ab

1.30 Uhr: Der kanadische Sänger Justin Bieber (27, „Sorry“) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und hat deswegen einen Konzertauftritt abgesagt. Das bestätigten Sprecher des Sängers am Sonntag unter anderem den US-Medien „Variety“ und „People“. Bereits am Samstag waren auf der Instagram-Seite der „Justice World Tour“ positive Testergebnisse innerhalb des Teams der Tour und die Absage des Auftritts am Sonntag in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada verkündet worden, ohne dass Bieber namentlich genannt worden war.

Sänger Justin Bieber bei einer Benefizgala in New York im September 2021. Der 27-jährige Superstar hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa

Corona-News von Sonntag den 20. Februar: Spannungen in der Ampel-Koalition wegen Impfpflicht nehmen zu

22.00 Uhr: In der Ampel-Koalition nehmen die Spannungen in der Debatte um eine allgemeine Impfpflicht zu. Der Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, kritisierte skeptische Äußerungen von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) als nicht "rechtlich sauber" zu Ende gedacht. "Zudem muss dem Kollegen Buschmann klar sein", sagte Wiese dieser Redaktion: "Nur wer jetzt die Impfquote für den kommenden Herbst und Winter erhöht, wird auch dann weiterhin eine Öffnungsperspektive haben."

Wiese gehört zu einer Gruppe von Abgeordneten aus den Fraktionen von SPD, Grünen und FDP, die einen Antrag für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren ausgearbeitet haben. Da die FDP-Fraktion einer Impfpflicht mehrheitlich skeptisch gegenübersteht, ist eine Mehrheit für das Modell fraglich.

Jeder sechste Beschäftigte will dauerhaft im Homeoffice bleiben

21.30 Uhr: Rund jeder sechste Beschäftigte möchte auch nach dem Auslaufen der Homeoffice-Pflicht nicht zurück ins Büro. Das geht aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Plattform Xing hervor, die dieser Redaktion in Teilen vorab vorliegt. Demnach wünschen sich 17 Prozent der Beschäftigten, in Zukunft immer aus den eigenen vier Wänden heraus zu arbeiten.

14 Prozent würden laut der Umfrage in Zukunft gerne drei Viertel ihrer Arbeitszeit von zu Hause aus tätigen. 18 Prozent wünschen sich einen je hälftigen Wechsel zwischen Büro und Homeoffice. sechs Prozent würden demnach gerne bis zu 25 Prozent ihrer Arbeitszeit im Homeoffice arbeiten. 37 Prozent der Befragten gaben an, dass sie in ihren Jobs keine Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten.

Jeder sechste Arbeitnehmer wünscht sich auch nach dem Ende der Homeoffice-Pflicht dauerhaft zu Hause arbeiten zu können. Foto: Fabian Strauch / dpa

Bund will Corona-Reiseregeln vor Osterferien lockern

18.28 Uhr: Die Bundesregierung plant Lockerungen der Corona-Reiseregeln. "Reisen für Familien wird dadurch leichter", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Vorsichtig sollten sie trotzdem im Urlaub sein." Laut einem Änderungsentwurf sollen Länder nur noch dann als Hochrisikogebiete ausgewiesen werden, wenn dort eine Corona-Mutante grassiert, die gefährlicher ist als die Omikron-Variante, wie etwa die Delta-Variante, berichtete die Zeitung unter Berufung auf den Entwurf. Die entsprechenden Änderungen sollen zum 4. März erfolgen, wie eine Sprecherin des Ministeriums am Sonntag mitteilte. Für Mittwoch ist die Kabinettsberatung vorgesehen.

