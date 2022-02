Verkehrsunterbrechung wegen Orkantief "Zeynep"

Fr, 18.02.2022, 12.59 Uhr

Wegen des nahenden Orkanstiefs "Zeynep" stellt die Deutsche Bahn schrittweise den Verkehr ein. Betroffen ist zunächst der Fern- und Regionalverkehr in Norddeutschland. Auch in Nordrhein-Westfalen sollen am Nachmittag einige Bahnverbindungen unterbrochen werden. IMAGES AND SOUNDBITES