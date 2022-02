Berlinale-Wettbewerb: Filme von, mit und über Frauen

Mo, 14.02.2022, 00.27 Uhr

Die diesjährige Berlinale scheint im Zeichen der Frauen zu stehen: "The Sixth Sense"-Regisseur und Jury-Präsident M. Night Shyamalan begrüßt, dass mehrere Wettbewerbsfilme, die weibliche Perspektive in den Mittelpunkt stellen. US-Regisseurin Phyllis Nagy tut dies in ihrem Abtreibungsdrama "Call Jane" mit Elizabeth Banks und Sigourney Weaver.