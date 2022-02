Corona: Expertenrat empfiehlt Lockerungen ++ Neue RKI-Zahlen

Die Idee der Protestkonvois aus Kanada greift auf immer mehr Länder über: Am Samstag fuhren auch in Paris trotz eines Verbots tausende Gegner der Corona-Beschränkungen ins Zentrum. Im niederländischen Den Haag blockierten ebenfalls vorübergehend Demonstranten mit ihren Fahrzeugen die Innenstadt.

Vor dem Corona-Gipfel warnt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger vor zu eiligen Lockerungsschritten an Schulen

Auch der Lehrerverband warnt davor, mit zu schnellen Lockerungen den Präsenzunterricht zu gefährden

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung empfiehlt die "besonnene Rückführung einzelner Maßnahmen"

Der Städte- und Gemeindebund appelliert an Bund und Länder, das Gesetz zur Pflege-Impfpflicht nachzubessern

Das RKI meldet am Sonntag erstmals wieder eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz

Berlin. Am Mittwoch treffen sich die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu neuen Beratungen bezüglich der Corona-Pandemie. Angesichts der Lockerungen in anderen Ländern und der insgesamt milder verlaufenden Omikron-Variante werden auch in Deutschland Forderungen nach Erleichterungen laut.

Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldete am Sonntag erstmals seit Wochen eine leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. Sollten die Zahlen tatsächlich weiter sinken, könnte das der Bundesregierung Rückenwind für ihren Kurs geben: Lockerungen statt neue Regeln. Scholz kündigte bereits an, beim Corona-Gipfel einen "ersten Öffnungsschritt" angehen zu wollen. Auch der Expertenrat der Bundesregierung gibt grünes Licht für die Rücknahme erster Auflagen.

Doch vor allem im Bildungsbereich gibt es Stimmen, die davor warnen, durch zu schnelles Vorgehen den Präsenzunterricht aufs Spiel zu setzen. So sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) unserer Redaktion, die Ministerpräsidentenkonferenz solle „besonders behutsam sein“. Schulen bräuchten "zunächst auch weiterhin ein hohes Schutzniveau."

Corona-News von Sonntag, 13. Februar 2022: Städtebund fordert verbessertes Gesetz zur Pflege-Impfpflicht

22.25 Uhr: Der Städte- und Gemeindebund appelliert an Bund und Länder, das Gesetz zur Pflege-Impfpflicht nachzubessern. "Es gibt im Vollzug derzeit erhebliche Probleme und die Gesundheitsämter sind teilweise überfordert, die vielen Vorgänge zu bearbeiten", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. "Man hätte bereits bei der Formulierung des Gesetzes diese Probleme vorhersehen und lösen müssen. Bund und Länder sollten sich auf die notwendigen Änderungen des Gesetzes verständigen."

Mit Blick auf die Weigerung Bayerns, die einrichtungsbezogene Impfpflicht umzusetzen, kritisierte Landsberg: „Es steht nicht im Belieben einzelner Bundesländer, eine bundesgesetzlich vorgegebene Impfpflicht einfach auszusetzen.“

Die Politik müsse sicherstellen, dass sich bei einer allgemeinen Impfpflicht „ein solches Vollzugsdurcheinander nicht wiederholt“, forderte Landsberg. Ein „Bürokratiemonster“ müsse vermieden werden. Daher wäre ein bundeseinheitliches Impfregister der richtige Weg. Es müsse auf jeden Fall vermieden werden, dass die ohnehin überlasteten Gesundheitsämter in die Kontrolle der allgemeinen Impfpflicht einbezogen würden, verlangte Landsberg. Das werde nicht funktionieren.

Expertenrat – Lockerung erster Corona-Maßnahmen möglich

22.00 Uhr: Der Ruf nach Lockerungen der Corona-Beschränkungen wird lauter: Vor der entscheidenden Beratungsrunde von Kanzler Olaf Scholz mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch gibt jetzt auch der Expertenrat der Bundesregierung grünes Licht für die Rücknahme erster Auflagen. Trotz einiger Unsicherheiten könne eine „besonnene Rücknahme einzelner Infektionsschutzmaßnahmen in den kommenden Wochen möglich sein“, erklärte das Expertengremium.

Allerdings warnen die Fachleute auch, dass eine zu frühe Öffnung die Gefahr eines erneuten Anstiegs der Corona-Last bergen könnte. Die dauerhafte Rücknahme aller staatlich verordneten Infektionsschutzmaßnahmen sei eng mit dem Erreichen einer hohen Impfquote und dem eigenverantwortlichen Handeln der Bürger verbunden.

Stark-Watzinger mahnt zur Behutsamkeit an Schulen

21.55 Uhr: Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger vor zu großen Lockerungsschritten an den Schulen gewarnt. Diese bräuchten "zunächst auch weiterhin ein hohes Schutzniveau, das regelmäßige Tests und auch Maskentragen umfasst", sagte die FDP-Politikerin unserer Redaktion. "Lockerungen im Bildungsbereich sollten regional differenziert bei deutlich sinkenden Infektionszahlen und unter Berücksichtigung der Impfquote von Kindern und Jugendlichen erfolgen."

Die Ministerpräsidentenkonferenz solle "spürbare Lockerungsschritte beschließen", sagte Stark-Watzinger. "Bei den Schulen müssen wir jedoch besonders behutsam sein, um den Präsenzunterricht und damit die Chancengerechtigkeit nicht durch steigende Infektionszahlen zu gefährden."

Bettina Stark-Watzinger (FDP) rät zur Vorsicht bei Lockerungen an Schulen. Foto: Jens Kalaene / dpa

Lehrerverband warnt vor zu schnellen Lockerungen an Schulen

21.50 Uhr: Vor der nächsten Bund-Länder-Runde am Mittwoch warnt der Deutsche Lehrerverband davor, mit zu schnellen Lockerungen an Schulen den Präsenzunterricht zu gefährden: Der Verband hoffe zwar darauf, dass in absehbarer Zeit Gesundheitsschutzmaßnahmen und Einschränkungen an Schulen gelockert und abgebaut werden können, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter unserer Redaktion. "Unserer Ansicht nach ist allerdings der Zeitpunkt dafür oder gar für einen fixen Freedomday an Schulen noch nicht gekommen."

Noch sei wegen des Verzugs bei der Meldung von Corona-Infektionen nicht klar, ob die Omikronwelle ihren Scheitelpunkt tatsächlich schon erreicht habe, erklärte Meidinger. Zudem liege die Inzidenz in der Altersgruppe der Schülerinnen und Schüler nach wie vor zwei- bis dreimal höher als in der Gesamtgesellschaft. "In diese hohen Infektionszahlen hinein zu lockern birgt die Gefahr, dass die Omikronwelle an Schulen verlängert wird", so der Lehrerpräsident. Und gerade bei jüngeren Kindern sei die Impfquote noch immer sehr gering.

Um den vollständigen Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, müsse das Infektionsgeschehen an den Schulen unter Kontrolle bleiben, sagte er. "Dafür sind Maskenpflicht und Testungen noch unverzichtbar."

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von 13. Februar 2022 finden Sie hier.

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.

(fmg/dpa/afp/epd)

