"Diese Ochsenknechts": Reality-Show gibt private Einblicke

Ob ungeschminkt auf dem Bauernhof oder beim spontanen Nackt-Kochen auf Mallorca – in ihrer ersten Reality-Serie lässt die Familie Ochsenknecht wortwörtlich die Hüllen fallen. In Filmen und Serien, auf internationalen Laufstegen, als Gäste auf den roten Teppichen der Republik, in den sozialen Netzwerken und in den Boulevardmedien – sie sind immer im Gespräch. Jetzt zeigen Mutter Natascha, ihre 81-jährige Mutter Bärbel, ihre Kinder Cheyenne, Wilson Gonzalez und Jimi Blue mit Partnern und Kindern, wie ihr Familienleben abseits von Kameras und Blitzlichtgewitter aussieht.

Die Reality-Serie „Diese Ochsenknechts“ in sechs Episoden startet am 21. Februar auf Sky und ist ab dann immer montags bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf zu sehen. Da es um das Familienleben und deswegen um „diese“ und nicht „die“ Ochsenknechts geht, wie der Titel sagt, wird Papa Uwe nicht dabei sein. Das Team hat die Familie an 60 Drehtagen in sechs Monaten begleitet – auf dem Bauernhof in Graz, in Berlin, in der Toskana, in Mallorca und Lissabon. Erste Szenen zeigte der Streaming-Anbieter vorab in einer Video-Pressekonferenz.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: Uwe Ochsenknecht: Worüber er sich am meisten aufregt

Natascha Ochsenknecht: "So authentisch und nah wie noch nie"

„Unsere Familie ist bunt, stark, facettenreich und unverwechselbar. Wir nehmen die Zuschauer zum ersten Mal mit in unser Leben und in unseren Alltag, mit allem, was dazu gehört – so authentisch und nah, wie noch nie“, betont Natascha Ochsenknecht im Interview. Formatentwickler Bernd Schumacher sieht in der Familie ganz unterschiedliche, faszinierende Charaktere auf der Suche nach dem Glück: „Sie träumen laut, nehmen kein Blatt vor den Mund und können über sich selbst lachen. Gerade in der Krise zeigt sich ihr starker Familiensinn. Das trifft ins Herz und vermittelt Hoffnung in angespannten Zeiten.“

Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland ist sich sicher: "Die Dokumentation wird für Gesprächsstoff sorgen." Die Familie polarisiere und genau das mache sie interessant. Mit „Diese Ochsenknechts“ wage Sky etwas Neues: „Zur Bandbreite an Unterhaltung, die Sky bieten möchte, gehören auch hochwertig produzierte Reality-Formate. Und ‚Diese Ochsenknechts‘ begleitet erstmals eine der bekanntesten und beliebtesten Familien Deutschlands bei ihrem alles andere als gewöhnlichen Alltag“, so Ansgar.

Zwischen Laufsteg und Stallarbeit

Darum geht’s in dem neuen Format: Die 22-jährige Cheyenne ist zur Liebe ihres Lebens auf einen Bauernhof nach Graz ausgewandert, wo sie mit dem 22 Jahre alten Landwirt Nino ihr gemeinsames Baby Mavie aufzieht, unterstützt von der frisch gebackenen Großmutter Natascha. Cheyenne zeigt, wie harte Stallarbeit und internationale Laufstege zusammenpassen und engagiert sich gegen Cybermobbing. Und doch läuft manchmal alles anders, als geplant: Darüber, dass sie bei Ninos Heiratsantrag ein rotes Seidenkleid mit weißen Crocs getragen hat, kann sie inzwischen aber selbst lachen.

Von einer solchen Harmonie kann Cheyennes 30 Jahre alter Bruder Jimi nur träumen: Er erwartet mit Freundin Yeliz ein Baby. Doch noch während der Schwangerschaft geht die Beziehung in die Brüche. Bittere Schlagzeilen und Angriffe gegen die Familie lassen nicht lange auf sich warten. Trotzdem bewahrt Jimi einen kühlen Kopf und befreit sich aus seinen Schulden. Er erfindet eigene Produkte, tritt mit neuer Musik auf und wird Botschafter für das World Food Forum und den Veganuary. Dass er sich selbst nicht zu ernst nimmt, beweist er nackt am Herd beim Kochen auf Mallorca.

Zuschauer dürfen auch mit zum Beauty-Doc

Der 31-jährige Wilson, bei der Konferenz live aus London zugeschaltet, fokussiert sich ganz auf seine Schauspielkarriere, gründet das Musikprojekt „A Black Rainbow“, dreht ein extremes Musikvideo und eröffnet zusammen mit seinen Freunden ein Restaurant in Berlin.

Mutter und Zweifach-Oma Natascha steht bei alldem ihren Kindern zur Seite. Sie ist glücklicher Single, auf der Suche nach einem neuen Familiendomizil auf Mallorca und lässt die Zuschauer auch beim Tindern und dem Besuch beim Beauty-Doc nicht außen vor. Als Unternehmerin zeigt sie, dass man auch mit 57 Jahren noch einmal durchstarten kann: mit ihrer eigenen Modekollektion und ihrem Engagement gegen Kindesmissbrauch.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de