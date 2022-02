Köln Polizeieinsatz an Schule - Verdächtige Person gemeldet

An einer Kölner Schule läuft ein größerer Polizeieinsatz. Per Anruf sei eine verdächtige Person gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagvormittag.

"Wir sind mit vielen Einsatzkräften vor Ort und klären die Situation", schrieben die Beamten auf Twitter. Der Bereich im Kölner Stadtteil Chorweiler sei großräumig zu meiden. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

