Corona: Kann ich mir die vierte Impfung holen?

Berlin Eine offizielle Empfehlung für die vierte Impfung gibt es noch nicht. Ist der Booster für den Booster in Deutschland trotzdem möglich?

Wird eine vierte Impfung gegen das Coronavirus notwendig? Noch ist nicht viel bekannt über die Auffrischung der Booster-Impfung – und was bekannt ist, ist zum Teil ernüchternd. Daten aus Israel zeigen, dass eine Omikron-Infektion auch nach der vierten Spritze immer noch möglich ist. Immerhin: Der Schutz vor schwerer Krankheit sei nach der vierten Impfung drei- bis fünfmal so hoch, hieß es aus dem israelischen Gesundheitsministerium.

Weil sich zudem neue Impfstoffe in Entwicklung befinden, die speziell mit Omikron umgehen können sollen, dürfte die vierte Impfung zumindest perspektivisch für viele Menschen auch in Deutschland relevant werden. Im März soll der Omikron-Impfstoff auf den Markt kommen. Rund 80 Millionen Dosen des neuen Biontech-Vakzins hat Deutschland bestellt, mit der Auslieferung ist im April oder Mai zu rechnen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vierte Impfung: Wer kommt in Frage?

Was aber ist, wenn man sich jetzt schon zum vierten Mal impfen lassen wollen? Schließlich legt etwa eine Studie aus Marburg nahe, dass für Menschen über 80 eine vierte Impfung sinnvoll sein kann. Die Forschenden haben Hinweise gefunden, dass der Immunschutz in dieser Altersgruppe selbst mit der Booster-Impfung zum Teil nur das Niveau der Grundimmunisierung bei Jüngeren erreicht.

Zudem steht die Befürchtung im Raum, dass der Immunschutz auch nach einer Booster-Impfung innerhalb weniger Monate wieder nachlässt. Eine erneute Impfung kann dem Immunsystem unter die Arme greifen – was auch für immungeschwächte Menschen gilt.

Auch ausgewiesene Experten wie Intensivmediziner Christian Karagiannidis, Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung, sieht Fälle, in denen eine vierte Impfung Sinn ergibt: "Es kann in Einzelfällen sinnvoll sein, Patienten eine vierte Dosis zu geben. Etwa dann, wenn jemand nach einer Transplantation oder durch eine Immunerkrankung auch nach drei Impfungen noch eine zu geringe Immunantwort hat."

Vierte Corona-Impfung: Stiko-Empfehlung steht noch aus

Eine offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur vierten Impfung gibt es noch nicht. Zu dünn ist die Datenlage derzeit. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) äußerte sich zuletzt zurückhaltend, nannte die israelischen Ergebnisse "enttäuschend", empfahl aber die Booster-Impfung, die "schwere Krankheit verhindert".

Zumindest in Hamburg haben Menschen auch bereits eine vierte Impfung erhalten. Wie , sind Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern, Pflegende und Niedergelassene bereits zum zweiten Mal geboostert – offenbar aber auf freiwilliger Basis. Größere Sicherheitsbedenken scheint es nicht zu geben, zumal auch in Israel Menschen über 60 Jahren, Erwachsene mit Vorerkrankungen, sowie medizinisches Personal eine vierte Spritze bekommen. Über 610.000 Personen sind dort bereits zum vierten Mal geimpft. Voraussetzung ist, dass zwischen dritter und vierter Impfung vier Monate vergangen sein müssen.

Vierte Impfung in Deutschland: Hausärzte bieten Auffrischung an

Auch in Deutschland gibt es wohl schon einige Hausarztpraxen, die eine vierte Impfung anbieten. Im Zweifelsfall kann es sich also lohnen, einmal den eigenen Arzt zu kontaktierten – oder alternativ im Impfzentrum nachzufragen. Wer auf der ganz sicheren Seite bleiben will, sollte aber warten.

Charité-Virologe Christian Drosten sagte unlängst, dass in Deutschland "möglicherweise ab dem zweiten Quartal große Teile der Bevölkerung, vielleicht sogar alle, noch einmal mit einer Update-Impfung gegen Omikron" ausgestattet werden müssten – bis dahin wird dann auch eine Stiko-Empfehlung zur vierten Impfung vorliegen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de