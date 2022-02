Corona-Impfung für Kleinkinder: Biontech beantragt US-Zulassung

Berlin Für Kinder unter fünf Jahren gibt es noch keinen Impfstoff. In den USA könnte sich das ändern – Biontech will die Zulassung beantragen.

In den USA sollen Kinder unter fünf Jahren offenbar schon bald mit dem Biontech/Pfizer-Vakzin gegen das Coronavirus geimpft werden können. Wie die "Washington Post" berichtet, will das Unternehmen bei der US-Arzneimittelbehörde FDA am Dienstag eine Zulassung für den Comirnaty-Impfstoff für Menschen unter Fünf beantragen. Demnach soll die FDA eine Notfallgenehmigung für den Biontech-Impfstoff erteilen, die für Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren gilt. Sollte die FDA die Genehmigung erteilen, wäre Comirnaty der weltweit erste für Kleinkinder verfügbare Impfstoff.

Impfung für Kleinkinder: Zwei Dosen Biontech offenbar nicht genug

Offenbar hat die FDA Biontech/Pfizer zu einem entsprechenden Antrag aufgefordert, damit die Behörde mit der Prüfung von Studiendaten beginnen kann. Dabei handelt es sich um eine Studie an Kleinkindern, die zwei Dosen des Impfstoffs verabreicht bekommen haben, wie eine Quelle aus dem Umfeld der Studie der "Washington Post" berichtet haben soll. Lesen Sie dazu: Biontech und Pfizer testen ersten Omikron-Impfstoff

Dabei soll es Hinweise darauf gegeben haben, dass zwei Dosen nicht ausreichen, um bei Kindern eine ausreichende Immunantwort zu erzeugen. Zwar habe die Zwei-Dosis-Strategie gezeigt, dass der Impfstoff auch für Kinder sicher sei – erst mit der dritten Spritze aber scheint die gewünschte Reaktion des Immunsystems einzutreten. Die Daten zu einer dritten Impfung werden aber Ende März erwartet, die dann genehmigt werden kann. Das könnte Sie interessieren: EMA verzögert Zulassung von Omikron-Impfstoff

Zulassung in Deutschland: Unklar, wann Biontech Antrag stellt

Der Plan ist offenbar nun, mit der Impfkampagne für Kleinkinder zu beginnen, bevor die dritte Impfung abgesegnet ist, um keine Zeit mehr zu verlieren. In den USA ist – ähnlich wie in Deutschland – die Inzidenz unter Kindern besonders hoch. Viele Eltern warten daher auf einen Impfstoff, mit dem sie ihre Kinder schützen können. Die Vereinigung Amerikanischer Kinderärzte sagte gegenüber der "Washington Post", Eltern mit Kindern unter fünf Jahren stünden "in dieser Pandemie vor einem besonders herausfordernden Moment".

Wann eine Zulassung des Biontech-Impfstoffes auch in Deutschland erfolgt, ist aktuell noch unklar. Die Impfstoffe haben in der Vergangenheit meist zunächst eine US-Notfallzulassung erhalten, bevor europäische und deutsche Behörden mit der Prüfung begannen. So konnten Kinder über fünf Jahren in den USA bereits offiziell im Oktober 2021 geimpft werden, in Deutschland war dies erst Mitte Dezember möglich. (pcl)

