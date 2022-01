Rheinland-Pfalz: Zwei Polizisten erschossen – Täter auf der Flucht

In Rheinland-Pfalz sind zwei Polizisten tödlich verletzt worden.

Zwei Polizisten sind in Rheinland-Pfalz tödlich verletzt worden

Die Täter sind auf der Flucht – mindestens einer ist bewaffnet

Die Polizei bittet im Landkreis Kusel darum, keine Anhalter mitzunehmen

In Rheinland-Pfalz sind zwei Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Das teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Montagmorgen mit. Demnach waren die beiden Beamten der Polizeiinspektion Kusel auf einer Routinestreife. Bei der Kontrolle gegen 4.20 Uhr kam es dann zu dem tödlichen Vorfall. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, fahndet die Polizei "mit Hochdruck nach den flüchtenden Tätern" – am Geschehen waren also offenbar mehrere Menschen beteiligt. Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeuges liegt nicht vor. Auch die Fluchtrichtung ist nicht bekannt. Die Kreisstraße 22 ist im Bereich Mayweilerhof und Ulmet voll gesperrt. Die Polizei bittet die Bevölkerung, im Landkreis Kusel keine Anhalter mitzunehmen. Mindestens ein Tatverdächtiger ist bewaffnet.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Mehr in Kürze

fmg

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de