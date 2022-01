Corona: RKI schlägt Alarm ++ Omikron zu fast 100 % dominant

„Ich glaube, dieses Vorgehen stürzt die Schulen jetzt in die absolute Katastrophe", sagt Virologe Dittmer über das Test-Konzept in NRW.

Das RKI meldet auch am Donnerstag einen neuen Rekord an Neuinfektionen

Laut Wochenbericht ist Omikron für 95 Prozent aller neuen Infektionen verantwortlich

Besonders heftig grassiert die Variante an den Schulen

Eine Querdenker-Kolonie in Paraguay erhält regen Zulauf aus Deutschland

Virologe Alexander Kekulé plädiert für eine Verschiebung der Impfpflicht bei Krankenhaus- und Pflegepersonal

Auch nach der Rückkehr von der EM gibt es neue Corona-Fälle bei der Handballnationalmannschaft

Berlin. Vor zwei Jahren wurde in Deutschland der erste Corona-Fall gemeldet. Seitdem sind viele weitere dazu gekommen. Eine derartige Geschwindigkeit bei den Neuinfektionen wie zuletzt gab es aber bisher noch nie. Am Donnerstag wurden dem RKI von den Gesundheitsämtern mehr als 200.000 Fälle gemeldet – ein neuer trauriger Rekord. Die Omikron-Variante bringt die Gesellschaft aufgrund der vielen Krankheitsausfälle mancherorts an die Belastungsgrenze.

Besonders in den Schulen breitet sich Omikron rasant aus. Doch nicht zum ersten Mal reagieren die Bundesländer in der Pandemie mit äußerst unterschiedlichen Regeln. Beispiel: In Berlin ist die Präsenzpflicht bereits aufgehoben. In NRW herrscht dagegen erbitterter Streit zwischen Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP), Schulleitern und Eltern, weil der Präsenzunterricht unbedingt aufrecht erhalten werden soll.

Corona-News von Donnerstag, 27. Januar 2022: RKI meldet alarmiernde Zahlen

22.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet in seinem neuen Wochenbericht zur Corona-Lage alarmierende Zahlen. Demnach hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz in der Gesamtbevölkerung binnen einer Woche um 57 Prozent gesteigert. In der Altersgruppe zwischen 5 und 44 Jahren liegt die Inzidenz nun durchweg bei über 1000.

Der Anteil der Omikron-Variante hat sich weiter vergrößert. Er liegt nun bei rund 95 Prozent, die Delta-Variante ist damit endgültig nicht mehr die dominierende Mutante in Deutschland.

Das RKI schätzt die Gefährdungslage für die Bevölkerung weiterhin als sehr hoch ein. Noch immer seien 21 Prozent der Deutschen in der Altersgruppe 21 bis 59 Jahre sowie elf Prozent bei den Über-60-Jährigen nicht geimpft.

Auch für Menschen mit Grundimmunisierung (zweifacher Corona-Impfung) sei die Gefährdung als hoch einzuschätzen, schreibt das RKI. Für alle mit einer Dreifach-Impfung (Booster) sei das Erkrankungsrisiko "moderat".

Corona-Flucht: Querdenker starten Kolonie in Paraguay

21:45 Uhr: Eine Querdenker-Kolonie in Paraguay erhält in letzter Zeit regen Zulauf aus Deutschland. Das sogenannte "Grüne Paradies" in einer der ärmsten Regionen des Landes, will Menschen nicht nur Zuflucht vor Corona-Regeln inklusive Impfpflicht, sondern auch vor 5G und Chemtrails bieten.

Auf den Social-Media-Auftritten des "Paraíso Verde" werden teils krude und nachweislich falsche Verschwörungstheorien zur Pandemie verbreitet. Zudem würden die Einwohner der Kolonie in der Region bereits Einfluss auf Lokalpolitiker ausüben, berichtet der britische "Guardian".

Nun auch noch Corona-Fälle im deutschen Team nach EM-Rückkehr

20.31 Uhr: Die Corona-Fälle in der deutschen Handball-Nationalmannschaft reißen auch nach der Rückkehr von der EM nicht ab. Wie der Deutsche Handballbund am Donnerstagabend mitteilte, sind Torwarttrainer Mattias Andersson und Spieler Fabian Wiede, der wegen der großen Anzahl von Corona-Fällen überhaupt erst nachgereist war, betroffen. Wiede wird somit den Füchsen Berlin zunächst auch nicht zur Verfügung stehen.

Noch am Abreisetag hatte Lukas Stutzke vom Bergischen HC ebenfalls einen positiven Befund erhalten. Die Zahl der insgesamt positiv auf das Coronavirus getesteten Personen aus der deutschen Delegation stieg damit auf 18. Immerhin konnten Marcel Schiller, Sebastian Heymann, Timo Kastening und Lukas Mertens nach DHB-Angaben ihre Quarantäne mit negativen Tests beenden. Die deutsche Mannschaft hatte sich am Dienstagabend mit einem 30:29-Sieg aus dem EM-Turnier in der Slowakei und in Ungarn verabschiedet.

Kekulé: Impfpflicht für Klinik- und Pflegepersonal verschieben

20.26 Uhr: Der Virologe Alexander Kekulé plädiert dafür, die Impfpflicht für Klinik- und Pflegepersonal zu verschieben. Für die sich ausbreitende Omikron-Welle komme die Impfpflicht im März viel zu spät, sagte Kekulé am Donnerstag MDR Aktuell. Wenn die Politik im November gehandelt hätte, wäre die Wirkung rechtzeitig gekommen. Es zeige sich immer deutlicher, dass die Omikron-Variante leichtere Verläufe bei Infektionen auslöse.

"Das macht keine Überlastung der Intensivstationen." Das Hauptproblem seien nun viele leichtere Fälle, bei denen zu diskutieren sei, ob sie überhaupt alle ins Krankenhaus müssten. Deshalb sollte seiner Meinung nach geprüft werden, ob die Impfpflicht für Personal zum richtigen Zeitpunkt komme. Er wäre dafür, die Übergangsfrist zu verändern. Gekippt werden sollte die Impfpflicht für Berufstätige in Kliniken und Pflegeeinrichtungen aber nicht. "Ich finde, man darf und soll das von diesen Menschen abverlangen." Die Impfungen sollten spätestens wirksam sein, wenn die nächste größere Corona-Welle komme – er erwarte sie im Herbst.

Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen riskieren ihren Job, wenn sie bis Mitte März keine Corona-Impfung nachweisen können. Foto: Marijan Murat / dpa

Lauterbach rechtfertigt Impfpflicht in sensiblen Einrichtungen

19.30 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Mitte März greifende Corona-Impfpflicht für Personal in Einrichtungen wie Kliniken und Pflegeheimen gerechtfertigt. "Das Gesetz gilt. Es geht dabei um den Schutz derer, die besonders gefährdet sind", sagte der SPD-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Konkrete Probleme betreffend, könne der Bund den Ländern helfen, ein einheitliches Vorgehen zu bestimmen - also wie damit umzugehen sei, wenn Personal ausfalle. "Was nicht geht, ist, dass die Impfpflicht in Pflegeheimen eines Landes gilt, ein paar Kilometer weiter aber nicht." Eine Verschiebung lehne er strikt ab.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle bisherigen Corona-News von Donnerstag dem 27. Januar finden Sie hier.

